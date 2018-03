VP-Juraczka: U5 zu schade für einen Wahlkampfgag

Wien (OTS) - "Die Realisierung einer U5 und damit die Erschließung der Westbezirke war eine der wichtigsten Forderungen der ÖVP Wien in den letzten Jahren. Bisher stand die SPÖ diesem Projekt reserviert bis ablehnend gegenüber, umso mehr freut es uns, dass Vizebürgermeisterin Brauner nun auch an einer Realisierung interessiert scheint", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf einen Bericht in der Tageszeitung "Heute".

Manfred Juraczka: "Wie sich die kolportierte Fertigstellung bis zum Jahr 2020 ausgehen soll, muss uns Renate Brauner aber noch erklären, wurde doch die Existenz von detaillierten Plänen bisher immer in Abrede gestellt. Noch dazu endet die derzeitige vierte U-Bahn-Ausbauphase Ende 2019, der Bau der U5 ist hier nicht inkludiert. Frau Vizebürgermeisterin, das Projekt ist einfach zu schade für einen billigen Wahlkampfgag!"

"Seitens der ÖVP Wien gibt es jede Unterstützung für die Sozialdemokratie, dieses wichtige Projekt umzusetzen. Hoffentlich kann Renate Brauner auch den grünen Koalitionspartner davon überzeugen, dass der Ausbau der U-Bahnen ein Kernelement der Wiener Verkehrspolitik wird", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at