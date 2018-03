FPÖ-TV: HC Strache: Stronach-Projekt ist zerbröselt

Sarrazin kommt nach Wien - Grüne Libyen-Connection

Wien (OTS) - Vor dem heutigen TV-Duell mit Frank Stronach arbeitet FPÖ-Obmann HC Strache im FPÖ-TV-Magazin die Unterschiede zwischen ihm als Oppositionsführer und dem Neo-Politiker heraus. "Die Österreicher wissen, wer in den letzten Jahren konsequent die Interessen der eigenen Bevölkerung voran getrieben hat", gibt sich Strache überzeugt. Er sei - anders als Stronach - ein österreichischer Patriot und für die Menschen da. Nach den jüngsten Eskapaden des Parteigründers sagt Strache zum Team Stronach: "Das ist ein Projekt, das schon ziemlich zerbröselt ist."

Das aktuelle FPÖ-TV-Magazin bringt neben einer Vorausschau auf die künftigen Duelle auch einen Rückblick auf die Konfrontation zwischen Strache und Spindelegger. Fazit nach dem neuerlichen Skandal im ORF-"Faktencheck": Gegen den unbändigen Willen zur politischen Manipulation ist im ORF kein Kraut gewachsen, Fakten haben keine Chance.

Die Positionen der Freiheitlichen in der Euro- aber auch in der Zuwanderungsfrage werden in Deutschland merkwürdigerweise von einem Sozialdemokraten vertreten. Der ehemalige Spitzenpolitiker und Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin hat in der SPD zwar nicht mehr viele Freunde, ein von vielen verlangter Parteiausschluss gegen ihn ist jedoch bisher gescheitert. Am 18. September kommt Thilo Sarrazin nach Wien und diskutiert beim Liberalen Klub mit HC Strache.

Außerdem im neuen FPÖ-TV-Magazin: Beiträge über das Verhältnis der Grünen zum ehemaligen libyschen Regime unter Muammar al-Gaddafi und über die Gedenkfeier zum Ende der Türkenbelagerung Wiens vor 330. Jahren.

