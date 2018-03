Wehsely/Oxonitsch: Dachgleiche des Kindergartens im Wilhelminenspital

Betriebszeiten des Kindergartens werden mit Dienstzeiten des Spitalspersonals abgestimmt

Wien (OTS) - Im April begannen die Arbeiten für den neuen Betriebskindergarten im Wilhelminenspital. Nur fünf Monate später kann bereits die Dachgleiche gefeiert werden. "Der Kindergarten soll vor allem den MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen. Deshalb werden auch die Betriebszeiten mit den Dienstzeiten abgestimmt. Während die Eltern Nachtdienst haben, können die Kinder hier übernachten", erklärte Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely anlässlich der Dachgleiche.

"Betriebskindergärten wie dieser sind wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser topmoderne Kindergarten wird höchste Qualität mit Funktionalität vereinen", begrüßte Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch das Projekt.

Viel Platz zum Spielen

In dem neuen Kindergarten an der Johann-Staud-Straße entstehen sechs Gruppenräume auf zwei Geschoßen. Der Grünraum umfasst rund 2.000 Quadratmeter und bietet den Kindern viel Freiraum und Platz zum Spielen.

Der Kindergarten wird - wie bisher auch - von den Wiener Kinderfreunden betrieben. Das Übernachtungsangebot für Kinder organisiert die Personalvertretung. Der Kindergarten wird als Niedrigenergiehaus nach modernsten ökologischen Kriterien errichtet. Schon jetzt sind die wesentlichsten Rohbauarbeiten fertig gestellt. Nun werden die Arbeiten an den Fassaden und am Innenausbau fortgesetzt. Mitte 2014 können die Kinder in ihren neuen Kindergarten übersiedeln. Die Errichtungskosten belaufen sich auf rund netto 4,5 Millionen Euro.

Beruf und Familie leichter vereinbaren

Das Service, dass Dienstzeiten und Betriebszeiten des Kindergartens aufeinander abgestimmt werden, gibt es schon seit mehr als 20 Jahren im Kindergarten des Wilhelminenspitals. So können Eltern mit ihren Kindern so viel Freizeit wie möglich verbringen und dann auch sorgenfrei ihrer Arbeit nachgehen, weil sie die Kinder gut versorgt in ihrer Nähe wissen. Insgesamt gibt es im Wiener Krankenanstaltenverbund zehn Betriebskindergärten mit insgesamt 1.142 Betreuungsplätzen.

Mehr Informationen zum Kindergarten im Wilhelminenspital erhalten sie unter www.wienkav.at/wil/kindergarten.

