Die Mobilitätswoche in Wien vom 16. bis 22. September 2013

Zahlreiche Veranstaltungen fördern sanfte Mobilität in der Stadt

Wien (OTS) - In der Europäischen Mobilitätswoche von 16.-22.9.2013 finden in Wien auch heuer zahlreiche Aktivitäten und Events statt, die sich mit dem Thema Mobilität in Städten beschäftigen. Bei den vielen Veranstaltungen haben die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, alternative Mobilitätsformen auszuprobieren und sich zu informieren.

"Mobilität in Städten ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Die Stadt Wien stellt sich dieser Aufgabe mit großem Erfolg:

Immer mehr Menschen sind mit dem Öffentlichen Verkehr oder mit dem Rad unterwegs, außerdem gehen viele Menschen gerne zu Fuß durch Wien. Die Europäische Mobilitätswoche ist ein wichtiges Signal für ökologische Mobilität", so Wiens Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou.

Die "sanfte" Mobilität, also Zu-Fuß-Gehen, der Öffentliche Verkehr und das Radfahren, sind in Wien sehr beliebt. Fast drei Viertel der Wege der Wienerinnen und Wiener (73 Prozent, davon 39 Prozent Öffentlicher Verkehr, 28 Prozent zu Fuß, 6 Prozent Fahrrad) werden im so genannten Umweltverbund unternommen. Das macht Wien noch lebenswerter. "Wir haben mit dem RadJahr 2013 heuer schon viele Menschen in Wien dazu gebracht, einmal das Fahrrad in der Stadt auszuprobieren. In der Mobilitätswoche zeigen wir den Wienerinnen und Wiener, wie gut sich das Fahrrad und der Öffentliche Verkehr kombinieren lassen", so Wiens Radverkehrs-Beauftragter Martin Blum. Wien gilt auch als Stadt für Fußgängerinnen und Fußgänger, auch in der Mobilitätswoche gibt es zu diesem Thema zahleiche Events. "Zu-Fuß-Gehen ist der Ursprung jeder Mobilität. Gehen ist gesund, auf kurzen Strecken schnell und äußerst kommunikativ. Nichts verbraucht weniger Platz und verursacht weniger Emissionen. Für eine lebenswerte Stadt muss das Gehen daher einen hohen Stellenwert haben", sagt FußgängerInnen-Beauftragte Petra Jens.

Die Veranstaltungen und Aktionen sind heuer besonders vielfältig und finden an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt statt. Ausführliche Infos zu allen Programmpunkten sind im Internet unter www.mobilitaetswoche.wien.at aufgelistet.

