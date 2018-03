Arabischer Frühling oder arabischer Herbst für Frauen?

Neuer CARE-Bericht fordert anlässlich einer heutigen EU-Ministerkonferenz Quoten für Frauen, um ihre Beteiligung an politischen Prozessen sicherzustellen

Wien (OTS) - Über zwei Jahre nach Beginn der Revolten im Mittleren Osten und Nordafrika bleiben die Auswirkungen der gesellschaftlichen Umbrüche für Frauen ambivalent. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Hilfsorganisation CARE, die heute anlässlich einer EU-Ministerkonferenz in Paris vorgestellt wird, bei der die künftige Handels- und Entwicklungspolitik der EU mit den Staaten des Mittleren Ostens und Nordafrikas verhandelt wird. Für den Bericht "Arabischer Frühling oder Arabischer Herbst? Politische Beteiligung von Frauen in den Aufständen und Schlussfolgerungen für die internationale Geberpolitik" wurden mehr als 300 Frauen und Männer in Ägypten, Marokko, im Jemen und den Palästinensischen Gebieten befragt.

Das Ergebnis ist heterogen: Einerseits führten die Aufstände zu verstärkter politischer Beteiligung von Frauen, die sich etwa bei der Konferenz des Nationalen Dialoges im Jemen erstmals zu Wort meldeten. "Ich bin jeden Donnerstagabend auf langen, steinigen Wegen über die Berge gegangen, um am Freitagmorgen an den Protesten mit anderen Frauen teilzunehmen", berichtet eine Jemenitin. "Jetzt muss meine Stimme einfach gehört werden." Andererseits überboten sich politische Gruppierungen nach den Aufständen in Konservativismus - patriarchale Machtstrukturen blieben bestehen. In Ägypten wurde die neue Verfassung, die Frauen auf ihre Rolle innerhalb der Familie und als Mütter reduziert, von einer mehrheitlich männlich dominierten Versammlung gebilligt. Weitere Hindernisse für Geschlechtergerechtigkeit sind die instabile Sicherheitslage, der Anstieg von sexualisierter Gewalt und Übergriffen sowie die symbolische Nutzung von Frauenrechten für religiöse und parteipolitische Auseinandersetzungen, bei denen Frauen selbst oft keine Stimme haben.

Der CARE-Bericht empfiehlt unter anderem:

die Einführung von Quoten für Frauen, um ihre Beteiligung an politischen Prozessen und ihre Mitwirkung in Institutionen sicherzustellen

eine verstärkte Berücksichtigung von Frauenrechten im politischen Dialog und in der EU-Handels-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik

die Vernetzung etablierter Frauenrechtsgruppen mit neuen AktivistInnen wie Jugendlichen und Gruppen aus ärmeren, nicht-städtischen Gebieten, um ein breiteres Engagement für Geschlechtergerechtigkeit zu fördern

Die Überbrückung von religiös-säkularen Differenzen, indem Projekte für wenig umstrittene Entwicklungsanliegen wie Mädchenbildung und Müttergesundheit gefördert werden

TIPP: Den Bericht "Arab Spring or Arab Autumn? Women s political participation in the uprisings and beyond: Implications for international donor policy" finden Sie zum download auf www.care.at

Help us care! CARE-Spendenkonto PSK 1.236.000, BLZ 60.000

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Mag. Angelika Gerstacker

Referentin für Presse, Medien & Anwaltschaft

Tel.: ++43 (0)1 7150715-52, 0664-88731425

angelika.gerstacker @ care.at

www.care.at