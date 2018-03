Internationaler Tag der Ersten Hilfe: Schon wenige Handgriffe können Leben retten

Samariterbund bietet mit Kurzfilmen und Apps leicht verständliche Erste-Hilfe-Anleitungen

Wien (OTS) - Anlässlich des Europäischen Tags der Ersten Hilfe am 14. September appelliert der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs an die Bevölkerung, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. Für jene, die unsicher sind, bietet der Samariterbund nicht nur eine Vielzahl an Erste-Hilfe-Kursen, sondern auch Kurzfilme und eine kostenlose App mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bild und Text an.

In den sechs Kurzfilmen werden die wichtigsten Maßnahmen in Notsituationen gezeigt. Sie behandeln die Themen Allergie, Wiederbelebung eines Kindes und eines Erwachsenen, zeitkritische Notfälle wie Schlaganfall oder Herzinfarkt sowie leichte und schwere Verletzungen und sind auf www.samariterbund.net abrufbar.

"Die Filme können natürlich keine Erste-Hilfe-Kurse ersetzen, sollen aber den Menschen Mut machen, in Notsituationen zu helfen und nicht wegzuschauen", erklärt ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. "Bei den meisten Menschen ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon lange her, das Wissen wird jahrelang nicht angewendet und die Kenntnisse sind im Notfall nicht abrufbar. Dabei ist das beherzte Eingreifen des Ersthelfers oft lebensentscheidend, denn gerade bei Schwerverletzten und Herzinfarktpatienten zählt jede Sekunde. Jeder von uns kann schnell in die Lage kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen, ob im Familienkreis, in der Arbeit oder im Straßenverkehr. Aus Angst, etwas falsch zu machen unterlassen leider immer noch viele Menschen lebensrettende Maßnahmen. Aber man kann es nicht oft genug sagen: Alles ist besser als nichts zu tun!", betont Hundsmüller.

Die Erste-Hilfe-App des Samariterbundes für Android und iOS unterstützt dabei: Bei einem Notfall könnten leicht verständliche Anleitungen abgerufen werden. Von der Absicherung eines Unfallortes und der richtigen Alarmierung bis hin zur Wiederbelebung nach einem Herzstillstand gibt die App lebenswichtige Tipps. Nationale und internationale Notrufnummern können mit einem Knopfdruck gewählt werden. Neu kann man sich auch den Standort des nächstgelegenen Defibrillators auf einer Umgebungskarte anzeigen lassen. Die App des Samariterbundes kann im iTunes- oder im Google-Play-Store kostenlos heruntergeladen werden und ist für Smartphones und Tablets optimiert.

Informationen zum Erste-Hilfe-Kursangebot des ASBÖ erhält man unter www.asboe-akademie.at unter Tel.: 01 89 145 313 oder unter schulung @ samariterbund.net.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Foltyn-Binder

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 89 145-221

E-Mail:karola.foltyn-binder @ samariterbund.net

www.samariterbund.net