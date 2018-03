Ankunft im täglichen Leben der Verbraucher: Yapital startet bei REWE

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Roll-out des neuen Cross-Channel-Payments bis Jahresende in allen Filialen der REWE Markt GmbH und in allen toom-Verbrauchermärkten -weitere Märkte der REWE-Gruppe folgen

Nur wenige Monate nach seinem Start kommt Yapital endgültig im täglichen Leben seiner Nutzer an: Bis Ende dieses Jahres wird das neue Cross-Channel-Payment flächendeckend im Lebensmitteleinzelhandel als Zahlungsmittel verfügbar sein. Heute unterzeichneten die REWE Group und die Yapital Financial AG den Kooperationsvertrag, im November beginnt der Roll-out in den REWE-Supermärkten und toom-Verbrauchermärkten.

Damit werden Yapital-Nutzer ihre Lebensmittel an den REWE-Kassen künftig mit ihrem Smartphone bezahlen können, ganz einfach durch Scannen eines QR-Codes mit der Yapital-App. Die Transaktion geschieht in Echtzeit.

"Die Kooperation mit REWE ist ein Meilenstein auf dem Weg, Yapital als komfortables Everywhere Payment zu etablieren," sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Diese Zusammenarbeit ist der Durchbruch des kontaktlosen Bezahlens im stationären Einzelhandel. Jetzt kann bargeldloses Cross-Channel-Payment seinen Platz im täglichen Leben der Nutzer einnehmen."

Lionel Souque, im Vorstand der REWE Group für REWE zuständig, ergänzt: "Bei REWE geht es uns immer darum, durch Innovationen das Einkaufserlebnis unserer Kunden noch besser zu machen. Daher passen die neuen Möglichkeiten des Cross-Channel-Payments sehr gut zu uns."

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels-und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2012 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaussenumsatz von rund 50 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 327.000 Beschäftigten und 15.500 Märkten in 13 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2012 rund 226.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 36 Milliarden Euro.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY, toom und BILLA, der Discounter PENNY, die Baumärkte von toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt sowie die Elektronikfachmärkte von ProMarkt. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg sowie Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen sowie die Geschäftsreisesparte FCm Travel Solutions und über 2.100 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART), die Hotelketten lti hotels, Club Calimera und PrimaSol Hotels und der Direktveranstalter clevertours.com.

