Johnson Controls plant weiteren Ausbau seiner Produktionskapazitäten in China / Elf neue Werke stärken Präsenz in China

Johnson Controls, ein weltweit führender Anbieter von Autositzen und Sitzkomponenten sowie automobiler Elektronik und Innenausstattung, setzt auf Expansion in China: Nach 16 Jahren des kontinuierlichen Wachstums im Land plant Johnson Controls Automotive Experience die Zahl der Produktionsstandorte in China in den kommenden Jahren von aktuell 57 auf 68 zu steigern.

"Wir konzentrieren uns in China auf innovative Gesamtlösungen für den Innenraum, die die Bedürfnisse des Marktes vorwegnehmen und den Kundenerwartungen im Hinblick auf Differenzierung, Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit entsprechen. So können wir unsere Kunden bestmöglich dabei unterstützen, ihre Marktanteile in China zu steigern und wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen", sagt Johannes Roters, Group Vice President & General Manager China, Johnson Controls Automotive Experience. "Unser Unternehmen hat von allen internationalen Zulieferern die stärkste Präsenz in China. Wir verfügen dort über ein umfassendes Produktportfolio sowie effiziente Prozesse und sind bei Entwicklung und Industriedesign Branchenführer."

Durch strategische Partnerschaften mit chinesischen Firmen ist Johnson Controls Automotive Experience im Wachstumsmarkt China sehr gut positioniert. Im Geschäftsjahr 2012 verzeichnete das Unternehmen im Land einen Umsatz von rund 4,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte dort inklusive der Joint Ventures rund 25.000 Mitarbeiter.

Nach dem Start in China im Jahr 1997 hat das Unternehmen seine Aktivitäten dort kontinuierlich ausgebaut. Heute ist Johnson Controls Automotive Experience in 32 Joint Ventures mit insgesamt 24 strategischen Partnern engagiert. Das Unternehmen betreibt in China 57 Produktionswerke an 27 Standorten. In den kommenden Jahren soll die Zahl auf 68 Produktionsstätten im Land ansteigen.

Der Automobilzulieferer ist in China hochgradig vertikal integriert. Neben dem großen Produktionsnetzwerk betreibt Johnson Controls zehn Entwicklungsstandorte in acht chinesischen Städten. Mit 1.150 Ingenieuren und 44 Designern verfügt das Unternehmen in China über umfassende Expertise in den Bereichen Design, Entwicklung, Engineering und Testing.

In den vergangenen 16 Jahren haben sich die beiden größten chinesischen Joint Ventures von Johnson Controls, Shanghai Yanfeng Johnson Controls Seating Co., Ltd. (YFJC) und Changchun FAWAY -Johnson Controls Automotive Systems Co., Ltd. (FJC), zu vollwertigen Technologieanbietern entwickelt. Beide beliefern ihre Kunden mit Produkten, die sich durch hochwertiges Design, handwerkliche Spitzenqualität sowie innovative Entwicklungslösungen auszeichnen. Zuverlässige Qualitätssicherungs- und Fertigungsprozesse runden ihr Leistungsspektrum ab.

Johnson Controls unterstützt in China sowohl die einheimischen als auch die internationalen Automobilhersteller auf ihrem Wachstumskurs. Das Unternehmen liefert zum einen umfassende Innenraumlösungen, inklusive Gestaltung, Entwicklung und Produktion vor Ort. Zum anderen sind die chinesischen Standorte Teil des globalen Produktionsnetzwerks von Johnson Controls, so dass das Unternehmen auch dort sein aus anderen Märkten bekanntes Portfolio an Produkten und Lösungen bieten kann.

Johnson Controls präsentiert seine Innovationen vom 12. bis 22. September 2013 auf der IAA in Frankfurt (Halle 5.1, Stand B28).

Daten und Fakten zu Johnson Controls Automotive Experience in China

In China seit 1997 China-Zentrale 9th Floor, Building B SOHO Zhongshan Plaza 1065 West Zhongshan Road Shanghai 200051, China Group Vice President & Johannes Roters General Manager China Umsatz (Geschäftsjahr 2012) 4,6 Mrd. US-Dollar Mitarbeiter (inklusive Joint 25.000 Ventures) Produktionswerke heute 57 Produktionswerke in der Zukunft 68 Technologiezentren 10 Standorte in 8 Städten: Shanghai (3 Standorte), Changchun, Beijing, Shenyang, Guangzhou, Chongqing, Kunshan, Wuhu Ingenieure Mehr als 1.150 Designer 44 Kompetenzen Design, Entwicklung, Engineering, Prototypenbau und Testing von Produkten aus den Bereichen Fahrzeugsitze, automobile Innenräume und Elektronik Joint Ventures 32 (mit insgesamt 24 strategischen Partnern) Größte Joint Ventures Shanghai Yanfeng Johnson Controls Seating Co., Ltd. (YFJC) > stellt sowohl komplette Sitzsysteme und -komponenten als auch Dachhimmellösungen her Changchun FAWAY - Johnson Controls Automotive Systems Co., Ltd. (FJC) > stellt sowohl komplette Sitzsysteme und -komponenten als auch Gesamtlösungen für Innenräume her Produkte Automotive Seating Komplette Sitzsysteme Sitzkomponenten (Metallstrukturen, Mechanismen, Schaum, Textilien, Sitzbezüge) Automotive Interiors Instrumententafeln Bodenkonsolen Türverkleidungen Dachhimmel Dachhimmelsysteme Dachhimmelkonsolen Sonnenblenden Gesamtlösungen für Innenräume Automotive Electronics Fahrerinformationssysteme Infotainment und Konnektivität Innenraumelektronik Kunden Alle internationalen und nationalen Automobilhersteller in China

Über Johnson Controls

Johnson Controls ist ein weltweit führendes Technologie- und Industrieunternehmen mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot und Kunden in über 150 Ländern. Mit unseren 168.000 Mitarbeitern stellen wir hochwertige Produkte her und bieten Dienstleistungen und Lösungen, mit denen wir einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Energie- und Gesamteffizienz von Gebäuden leisten. Bleibatterien, innovative Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Innenraumlösungen für die Automobilindustrie ergänzen unser Portfolio. Bereits 1885 begann unser Engagement für Nachhaltigkeit - mit der Erfindung des ersten elektrischen Raumthermostats. Durch unsere solide Wachstumsstrategie und den Ausbau von Marktanteilen schaffen wir Werte für unsere Anteilseigner und tragen zum Erfolg unserer Kunden bei.

Über Johnson Controls Automotive Experience

Johnson Controls Automotive Experience ist ein Weltmarktführer in den Bereichen Autositze, Dachhimmelsysteme, Türverkleidungen und Instrumententafeln sowie Elektronik für den Fahrzeuginnenraum. Mit unseren Produkten, Technologien und fortschrittlichen Fertigungsmethoden unterstützen wir alle großen Automobilhersteller dabei, sich mit ihren Fahrzeugen im Markt zu differenzieren. Mit mehr als 240 Standorten weltweit sind wir dort vertreten, wo unsere Kunden uns brauchen. Vom Einzelbauteil bis hin zu kompletten Innenraumsystemen begeistern Komfort und Design unserer Produkte die Konsumenten. Dank unserer globalen Leistungsfähigkeit statten wir mehr als 50 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus.

