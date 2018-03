ORF-RadioKulturhaus: "Opernwerkstatt" mit Jonas Kaufmann am 15.9.

Wien (OTS) - Startenor Jonas Kaufmann ist am Sonntag, den 15. September bei Peter Dusek zu Gast in der bereits ausverkauften "Opernwerkstatt" im RadioKulturhaus. Ö1 sendet am 2. Oktober um 19.30 Uhr einen Mitschnitt der Veranstaltung.

Im Verdi-Wagner-Jahr ist der sympathische Tenor aus Bayern so ausgelastet wie kein zweiter seines Fachs. Zuletzt stand er als Verdis Don Carlo in Salzburg auf der Bühne, davor als Parzifal an der Met und demnächst gibt er sein Rollendebüt als "Räuber" Dick Johnson in Puccinis "La Fanciulla del West" an der Wiener Staatsoper. Diese Premiere überträgt Ö1 am 5. Oktober live um 19.00 Uhr, ORF 2 live-zeitversetzt um 20.15 Uhr.

Der 1969 als Kind von DDR-Flüchtlingen in München Geborene war schon Mitte 30, als er praktisch über Nacht zum "Superstar" aufstieg. 2002 hatte Jonas Kaufmann in Salzburg als Belmonte gute Kritiken -aber von "Hype" war noch keine Rede. Sein Staatsoperndebüt im Jahr 2006 erfolgte als Tamino. Aber der Durchbruch an die Spitze folgte beim Met-Debüt: Am 4. Februar 2006 debütiert er in New York als Alfredo in "La Traviata". Seine Partnerin Angela Gheorghiu hat wie gewohnt großen Erfolg - doch der Star des Abends ist Jonas Kaufmann.

In der "Opernwerkstatt" spricht Jonas Kaufmann u.a. über kommende Engagements und aktuelle Aufnahmen, den Alltag als Opernstar und Familienvater, aber auch Gesundheit, Hobbies oder Schattenseiten des Opernbetriebs. Außerdem werden aktuelle CD- und DVD-Einspielungen sowie seine Biografie präsentiert.

Die "Opernwerkstatt" mit Jonas Kaufmann findet am 15. September im ORF-RadioKulturhaus statt. Einen Mitschnitt der bereits ausverkauften Veranstaltung sendet Österreich 1 am 2. Oktober um 19.30 Uhr. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

