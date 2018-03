Journalisten Round Table - 5 Jahre Pfizer Corporate Volunteering Days 2013

Wien (OTS) - Am gestrigen Tag war das Haus Miriam im 18. Wiener Gemeindebezirk nicht nur Veranstaltungsort für den "Journalisten Round Table 5 Jahre Pfizer Corporate Volunteering Days 2013", um das Jubiläum des Mitarbeiter-Freiwilligenprogrammes zu unterstreichen, sondern das Haus Miriam feierte heuer auch sein 25-jähriges Bestehen. Als prominente Gesprächspartner gaben Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer Pfizer Österreich, und Msrg. DDr. Michael Landau, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, Auskunft zu den verschiedenen gemeinsamen Projekten und unterstrichen die Bedeutung von sozialem Engagement vor allem im betrieblichen Umfeld. Auch Pfizer-Mitarbeiter kamen an diesem Tag wieder tatkräftig zum Einsatz.

Mitarbeiterinitiative für Freiwilligenarbeit

Corporate Social Responsibility bzw. gesellschaftliche Verantwortung bedeutet für das Unternehmen Pfizer, dass in der Geschäftstätigkeit neben wirtschaftlichem Wachstum und Erfolg ebenso soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden und genauso relevant sind. "Als eines der führenden Pharmaunternehmen ist soziales Engagement für Pfizer eine Selbstverständlichkeit und wir übernehmen daher schon lange aktiv gesellschaftliche Verantwortung -hier in Österreich aber auch global", so Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer von Pfizer Österreich. Im Vordergrund der Pfizer Corporate Volunteering Days stehen keine Geld- oder Sachspenden, sondern direkte Unterstützung und persönlicher Kontakt. "Das Freiwilligenprogramm Corporate Volunteering Days erfreut sich großer Beliebtheit, so dass sich seither über 100 Pfizer Mitarbeiter mehr als 1200 Stunden sozial engagiert haben. Bei dieser Initiative, die wir seit Mai 2008 institutionalisiert haben, werden 2 bis 4 Kollegen einmal im Monat einen Nachmittag lang freigestellt, um in Häusern der Caritas selbst aktiv zu werden und unterstützend zu helfen", erläutert Rumler das große Interesse der Pfizer Mitarbeiter, sich sozial zu engagieren.

Vom Projekt "Pfizer Kids" zu den Pfizer Corporate Volunteering Days

Unabhängig von deren sozialer, nationaler oder religiöser Zugehörigkeit berät, begleitet und unterstützt die Caritas Menschen in ihren unterschiedlichsten Lebenssituationen. Um diesen Gedanken des sozialen Engagements auch bei den Pfizer-Mitarbeitern zu verankern und um Kindern in Not konkret zu helfen, wurde 2004 das Projekt "Pfizer Kids" ins Leben gerufen. "Dieses Projekt, das mir persönlich ein Herzensanliegen ist, macht besonders deutlich, was Unternehmen bewegen können. Seit fast zehn Jahren können wir Kindern in Not dank konkreter Unterstützung langfristige sozialtherapeutische Begleitung ermöglichen. Es geht um Kinder, die schon früh im Leben Armut, Gewalt und Leid erfahren mussten - um Kinder aus Österreich ebenso wie um Kinder, die aus fernen Ländern zu uns geflohen sind. Hier springt Pfizer seit vielen Jahren verlässlich ein und ermöglicht Weichenstellungen, die junge Menschen wieder Vertrauen in die Zukunft gewinnen lässt", so Msrg. DDr. Landau. Aus dieser Kooperation zwischen dem Unternehmen Pfizer und der Caritas Erzdiözese Wien entwickelten sich die "Pfizer Corporate Volunteering Days", bei denen die Pfizer Mitarbeiter vom Unternehmen freigestellt werden, um aktiv Hilfe in sozialen Einrichtungen zu leisten.

"Helfende Hände - Jeder Beitrag zählt"

Rund 15 motivierte Pfizer-Mitarbeiter nahmen gestern im Haus Miriam über 100 zu säubernde Fenster in Angriff. Dank der guten Stimmung ging die Arbeit leicht von der Hand und in nur wenigen Stunden konnten alle Fenster von Staub und Schmutz gereinigt werden. Die Truppe der Fensterputzer wurde dann am späten Nachmittag von einer weiteren Gruppe abgelöst, die die Bewohnerinnen des Haus Miriam bekochten. Beim Zubereiten und dem anschließenden Servieren gingen die Pfizer Mitarbeiter mit viel Engagement und Freude ans Werk und auch der Spaß bei der Arbeit kam dabei nicht zu kurz. Auch den Bewohnerinnen schien das mit Liebe zubereitete Abendessen zu schmecken. "Ich bin sehr erfreut darüber, dass sich unsere Mitarbeiter gerne sozial engagieren. Dies ermöglicht ihnen auch, sich weiter zu entwickeln und neue Perspektiven zu erhalten. Denn wir sind überzeugt, dass die Hilfe jedes Einzelnen einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände der Betroffenen leisten kann. Die rege Teilnahme der Mitarbeiter und das großartige positive interne und externe Feedback zeigen uns, dass wir mit unseren Aktivitäten auf dem richtigen Weg sind", so Geschäftsführer Rumler.

Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere Welt

Pfizer erforscht und entwickelt moderne Arzneimittel für alle Lebensphasen von Mensch und Tier. Mit einem der höchsten Forschungsetats der Branche setzt Pfizer, mit Hauptsitz in New York, neue Standards in verschiedenen Therapiegebieten wie beispielsweise Entzündungskrankheiten, Krebs, Schmerz oder bei Impfstoffen. Weltweit arbeiten bei Pfizer rund 90.000 Mitarbeiter daran, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder vorzubeugen. Pfizer ist in über 80 Ländern mit Niederlassungen präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 59 Milliarden US-Dollar. In Österreich gliedert sich das Unternehmen in zwei Geschäftsfelder: Rezeptpflichtige Medikamente und rezeptfreie Produkte. Das Produktportfolio umfasst innovative Originalpräparate und patentfreie Produkte einschließlich Generika. Pfizer Corporation Austria ist ein wichtiger Partner der medizinischen Forschung und Entwicklung in Österreich. Um mehr über unseren Einsatz zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4570

Die in dieser Presseaussendung verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

Rückfragen & Kontakt:

Welldone GmbH, Werbung und PR

Mag. (FH) Martina Dick - Mag. Elisabeth Kling - Public Relations

Lazarettgasse 19/4. OG, 1090 Wien

Tel.: 01/402 13 41-40 bzw. - 12 ; E-Mail: pr @ welldone.at