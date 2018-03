SP-Hoffmann: Rückschrittliche schwarz-blaue Frauenpolitik verhindern!

Frauensekretärin der Wiener SPÖ warnt vor einer Neuauflage Schwarz-Blau

Wien (OTS/SPW) - "Ein neuerliches Experiment Schwarz-Blau ist eine Drohung gegen die Österreicherinnen! Frauen sollen sicher, selbstbestimmt und unabhängig leben können. Diese Kraft, das durchzusetzen haben nur die Sozialdemokratinnen!", betonte die Frauensekretärin der Wiener SPÖ, Aline-Marie Hoffmann am Donnerstag. Wiedereinstiegshilfen für Frauen wurden unter Schwarz-Blau gekürzt und die Kindergartenmilliarde gestrichen. Nach 6 Jahren Schwarz-Blau hatte Österreich 2006 die höchste Arbeitslosigkeit der 2. Republik. Österreich zählte fast 400.000 Arbeitslose, am stärksten davon betroffen waren Frauen! Ebenso wurde das Frauenministerium einem Mann übertragen und de facto abgeschafft.****

Auch ist es nicht hinnehmbar, dass Frauen als Teilzeitbeschäftigte für die gleiche Arbeit um ein Viertel weniger bezahlt bekommen. Anstatt Lösungen für die Frauen anzubieten, redet die ÖVP Teilzeit schön, um damit ihrem konservativen Familienbild gerecht zu werden. "Der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ist für die ÖVP nicht erstrangig, denn für Frauen genügt ein Teilzeitjob", kritisiert Hoffmann. "Diese konservative Bevormundung ist ein erster Vorgeschmack auf Schwarz-Blau! Wir wollen echte Wahlfreiheit für die Frauen: Das bedeutet für genügend Betreuungsplätze sowohl für Kinder als auch für ältere Angehörige zu sorgen, damit jede Frau ihren Lebensweg - ob Zuhause oder im Beruf- frei wählen kann!"

Durch eine engagierte sozialdemokratische Frauenpolitik ist in Wien die Situation für Frauen besser als im Rest Österreichs. "Hier sind die Frauen am besten ausgebildet und verdienen am meisten!", so Hoffmann. Auch die Frauenerwerbsquote ist hier am höchsten und die Einkommensschere am kleinsten. Wichtig sei es, Frauen im Arbeitsleben zu stärken und zu unterstützen. Wien nimmt hier eine Vorreiterinnenrolle ein, indem mit den Angeboten des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) konkrete Fördermaßnahmen für Frauen bereitgestellt werden, um beispielsweise nach der Karenz rasch wieder in den Beruf einsteigen zu können.

Mit der verstärkten Koppelung öffentlicher Aufträge an Frauenförderung, flexibler Kinderbetreuung und Einkommenstransparenz setzt Wien weitere Maßnahmen für mehr Lohngerechtigkeit. Der Gratiskindergarten ist zudem eine wichtige Maßnahme für die Vereinbarkeit von Familie und Job. Familien werden damit finanziell enorm entlastet und ersparen sich pro Kind jährlich bis zu 2.800 Euro.

"Die Wienerinnen können auf uns zählen - Wien ist und bleibt die Stadt der Frauen! Und jene konservativen rückschrittlichen Kräfte, die sich davon bedroht fühlen und Frauen wieder bloß hinter dem Herd sehen wollen, haben in dieser Stadt nichts verloren!", stellte Hoffmann abschließend fest: "Darum geht es am 29. September um eine Richtungsentscheidung für die Frauen! Nur eine starke SPÖ verhindert Schwarz-Blau und eine rückschrittliche Frauenpolitik! Deshalb: Wer Wien liebt, schützt es vor Schwarz-Blau!" (Schluss) nk

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at