M. Ehrenhauser: "Kommissionsvorschlag entspricht in keiner Weise dem Prinzip der Netzneutralität"

Inhalte sollen durch Provider blockiert und gesperrt werden können

Straßburg (OTS) - Gestern Abend wurde der lange erwartete Vorschlag der EU-Kommission zur Erschaffung des einheitlichen europäischen Telekommunikationsmarktes veröffentlicht. Darin sollten auch Reglungen zur Festschreibung der Netzneutralität enthalten sein - so hatte es die Kommissarin Neelie Kroes über Jahre hinweg angedeutet und versprochen.

Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser zeigt sich über den Vorschlag verärgert: "Der Verordnungsentwurf der Kommission entspricht in keiner Weise dem Prinzip der Netzneutralität. Die vorgeschlagenen Regeln führen unweigerlich zu einem Zwei-Klassen-Internet. So soll etwa erlaubt werden, dass die Internet-Provider mit den Inhalte-Anbietern Premium-Dienste aushandeln, die dann für zahlungswillige Kunden schneller zur Verfügung stehen. Damit droht die Innovationskraft des Netzes verloren zu gehen, denn Start-ups können sich nicht gegen die finanzstarken Inhalte-Anbieter durchsetzen und werden keine gleich schnelle Datenübertragung anbieten können."

Auch beim Thema blockieren, drosseln und diskriminieren von Inhalten lässt die EU-Kommission eine ganze Reihe von Ausnahmen zu. "Es ist ein weiterer trauriger Höhepunkt, dass die EU-Kommission durch die Hintertüre Netzsperren einführen möchte. Nach ihrem Vorschlag sollen Inhalte durch Provider blockiert und gesperrt werden können 'um schwere Verbrechen abzuwehren oder zu verhindern.' Eine genaue Definition von schweren Verbrechen fehlt jedoch, der Interpretationsspielraum ist enorm und könnte bis auf Urheberrechtsverletzungen ausgedehnt werden."

Das EU-Parlament hat sich bisher in zwei Resolutionen für Netzneutralität ausgesprochen. "Es liegt nun am EU-Parlament in den kommenden Monaten für eine klare Definition von Netzneutralität zu kämpfen und diese umzusetzen. Wir müssen nun den Scherbenhaufen von Kommissarin Kroes aufkehren, Wort halten und die Netzneutralität gesetzlich verankern", so Ehrenhauser abschließend.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

