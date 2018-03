Aviso 14.9.: Wehsely gibt Startschuss zum Wiener Herz-Kreislauf-Event

Erste Station in der Lugner City

Wien (OTS) - Der Herbst in Wien steht im Zeichen der Herz-Kreislauf-Gesundheit. Der Wiener Herz-Kreislauf-Event findet als mehrtägige Veranstaltungsreihe zum neunten Mal statt. Heuer neu: die Wienerinnen und Wiener sollen selbst Hand anlegen. Die Stationen -wie Blutdruck, Blutzucker, Bauchumfang oder Körperfett - sind nämlich auf Selbstmessungen ausgerichtet. Für fachkundige Unterstützung ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Lugner City aber auf jeden Fall gesorgt. Als eine Gesundheitsveranstaltung im Monat der SeniorInnen, der bis 10. Oktober stattfindet, sind ältere WienerInnen besonders angesprochen. Hier gibt es vor Ort auch Informationen des SeniorInnenbüros der Stadt Wien. Aktivierende Bühnenacts mit Tanz-und Musikeinlagen sowie informative Talkrunden runden das Programm ab.

Eröffnung 9. Wiener Herz-Kreislauf-Event



mit

Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely,

Gerhard Zatlokal, Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus und

WiG-Geschäftsführer Dennis Beck



Datum: 14.9.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Einkaufszentrum Lugner City

Gablenzgasse 5-13, 1150 Wien



