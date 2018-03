Grüne Wien/Wurzer: Bildungscampus wird Standards für moderne Schulen setzen

Wien (OTS) - "Der Bildungscampus am Wiener Hauptbahnhof wird Standards für moderne Schulen setzen", freut sich die Bildungssprecherin der Grünen Wien, Martina Wurzer, über die heutige Feier zur Dachgleiche am Bildungscampus. "Mit dem Bildungscampus wird Bildungskontinuität vom Kindergarten bis zum Ende der Mittelschule, also bis zum 14. Lebensjahr, gewährleistet. Der Campus schafft räumliche Voraussetzungen für innovative, moderne Pädagogik, aber auch für Bewegung und Spaß am Lernen. Die Stadt Wien baut mit dem Bildungscampus Hauptbahnhof die Lernlandschaften des 21. Jahrhunderts - und das, ohne bauliche Vorgaben - eine kleine Revolution im sonst überreglementierten österreichischen Schulbau", so Wurzer.

Im geplanten Ganztagsschulbetrieb, bei dem über den Tag verteilt Lern- und Freizeitphasen wechseln, sollen individuelle Förderung, Arbeiten in unterschiedlichen Gruppengrößen und offenes Lernen ermöglicht werden. Der Bildungscampus Hauptbahnhof umfasst auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern elf Kindergartengruppen, 17 Klassen der Ganztagsvolksschule sowie 16 Klassen der Ganztagshauptschule. Er soll mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 in Betrieb gehen. Rund 1.100 Kinder und 200 PädagogInnen werden den Campus mit Leben erfüllen.

