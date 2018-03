Einladung zur Pressekonferenz: PETROL Ribbon - Initiative gegen Unterleibskrebs

Linz (OTS) - Nach Vorbild der Pink Ribbon Aktion für Brustkrebs-Awareness startet am 16. September 2013 die Petrol Ribbon Initiative gegen Unterleibskrebs.

Unterleibskrebs - das bedeutet Eierstock-, Gebärmutterhals-, Gebärmutterkörper-, und Schamlippenkrebs - ist als "Tabuerkrankung" nur wenig bekannt, betrifft aber ca. 2.500 Frauen pro Jahr in Österreich. Ziel der Aktion ist es, noch nicht betroffene Frauen über den "Unterleibskrebs" aufzuklären, zum Besuch beim Frauenarzt zu motivieren, über weitere empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen zu informieren, die besten Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen und den Kontakt zu Spezialisten zu ermöglichen. Anstatt zu Vorträgen einzuladen, wollen wir zu den Frauen gehen. Ein Petrol Ribbon Experten-Team wird vorerst in Linz Station machen. In den nächsten Jahren ist eine landesweite Promotion Tour geplant.

Ihre Gesprächspartner:

- Prim. Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler - Initiator von Petrol Ribbon Leiter der Abteilung für Gynäkologie, KH Barmherzige Schwestern Linz - Mag. Esther Sandrieser - Klinische Psychologin

Leiterin der Selbsthilfegruppe Unterleibskrebs

- Brigitte Danielczyk - Betroffene

Datum: 16.9.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Aktionsstand am Hauptbahnhof Linz - Vorplatz

Linz



