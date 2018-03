Gemälde-Schau "Der weite Blick" im Bezirksmuseum 21

Von 13.9. bis 10.11.: Werke des Malers Johann Riebenbauer

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") widmet dem Künstler Johann Riebenbauer (1901 -1981) eine Sonder-Ausstellung. Der Titel dieser Schau lautet "Der weite Blick - Das vielfältige Werk des Jedleseer Malers Johann Riebenbauer". Der gelernte Dekorationsmaler mit Meisterprüfung suchte zeitweise die Hochschule für angewandte Kunst in Wien auf und befasste sich mit verschiedenen Stilen, Techniken und Materialien. Allzeit stand bei Riebenbauer die Liebe zur Malerei im Vordergrund. Nie bestand eine pekuniäre Abhängigkeit vom Kunstmarkt. Von detailreichen Aquarellen bis zu abstrakten Motiven auf Emailtafeln und Hinterglasbildern hat der aus einer Floridsdorfer Dekorationsmaler-Familie stammende Kunstschaffende der Nachwelt ein vielfältiges malerisches Erbe hinterlassen. Beginn der Vernissage am Freitag, 13. September, ist um 19.00 Uhr (Zutritt frei). Eröffnet wird die bis Sonntag, 10. November, laufende Sonder-Ausstellung durch einen Vertreter des Bezirkes. Jeweils am Sonntag (9.30 Uhr bis 12.30 Uhr) und Dienstag (15.00 bis 18.00 Uhr) ist die Bilder-Schau kostenlos zugänglich. Weitere Informationen: Telefon 0664/55 66 973 und Telefon 270 51 94 (mitunter Anrufbeantworter). E-Mails an die ehrenamtlichen Museumsleute: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

