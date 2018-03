Lidl Österreich kooperiert mit "Bewusst kaufen"

Eine Initiative für Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel

Salzburg (OTS) - Nachhaltigkeit ist Lidl Österreich ein Anliegen. Um über den sozialen bzw. ökologischen Mehrwert seiner Produkte zu informieren, hat sich das Unternehmen erneut für eine Kooperation mit "Bewusst kaufen" entschieden.

Die Initiative des Lebensministeriums bietet Konsumenten die Möglichkeit, sich über nachhaltig erzeugte Lebensmittel und Gütesiegel zu informieren. Ab der zweiten Septemberwoche beteiligt sich Lidl Österreich an der Aktion von "Bewusst kaufen"- und das gleich über ein Monat hinweg. Das Unternehmen stellt in dieser Zeit biologisch, umweltfreundlich, fair sowie regional hergestellte Lebensmittel aus dem Sortiment vor. Anerkannte Siegel, wie das "AMA Gütesiegel", das "AMA Biozeichen", "MSC", "Fairtrade", "Heumilch" oder "Gentechnikfrei erzeugt" sorgen für Transparenz und stehen für geprüfte Qualität.

Auftakt mit Fairness

Zum Auftakt der "Bewusst kaufen"-Wochen startet der österreichische Lebensmittelhändler mit der Vorstellung fair gehandelter Produkte aus dem Sortiment. Das Siegel von "Fairtrade" steht für den fairen Handel mit Entwicklungsländern. Dank der "Fairtrade"-Standards produzieren die zertifizierten Kleinbauernfamilien und Plantagenarbeiter unter sozial verträglichen Arbeitsbedingungen. Durch die Bezahlung fixer Mindestpreise und Sozialprämien für Infrastruktur und Entwicklung können sie ihre Zukunft selbst gestalten und sichern nachhaltig ihr Auskommen. Unter der Marke "Fairglobe" sind solche fair gehandelten und zertifizierten Produkte bei Lidl Österreich erhältlich.

In den darauffolgenden Wochen beschäftigt sich das Unternehmen im Rahmen der Kooperation mit "Bewusst kaufen" mit AMA-zertifizierten Produkten aus Österreich, mit nachhaltigem Fischfang unter dem Gütesiegel des "Marine Stewardship Council" (MSC) sowie ursprünglicher Tierfütterung und Milcherzeugung unter den strengen Qualitätskriterien von "Heumilch" und "Gentechnikfrei erzeugt".

Nachhaltig bringt's

Die während der Aktionswochen vorgestellten Artikel sind keine Ausnahme bei Lidl Österreich. Das ganze Jahr über bietet der Händler nachhaltige, hochqualitative Produkte an. Hier achtet man verstärkt auf die Herkunft der Lebensmittel und auf strenge Qualitätskontrollen. "Hinter unseren

Eigenmarken stecken namhafte österreichische Lieferanten. Das sorgt für kurze Transportwege und fördert die heimische Wirtschaft. Wir haben in Österreich einen außerordentlich hohen Standard bei allen Lebensmitteln, was durch die anerkannten Qualitätssiegel noch einmal bestätigt wird", erklärt

Alexander Deopito, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.500 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Leiter PR/Presse

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: hansjoerg.peterleitner @ lidl.at



oder



ikp Salzburg GmbH

Alpenstraße 48a, 5020 Salzburg

Rainer Tschopp, Senior Consultant

Tel.: +43/(0)662/633 255-115

E-Mail: rainer.tschopp @ ikp.at