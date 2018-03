VHS Wien: Neues VHS Kinderkursprogramm 2013/14

Erstmals alle Kinderkurse sämtlicher VHS Standorte in einem Programm

Wien (OTS) - Das neue Kinderjahresprogramm der VHS Wien weckt Freude am Lernen, Forschen und Bewegen. Erstmals bietet die VHS Wien mit dem "VHS Kinderkurse"-Programm einen Überblick sämtlicher Kurse für Kinder und Eltern in ganz Wien. Das 120-Seiten-starke Programm umfasst alle VHS Angebote von September 2013 bis Juni 2014. Der Schwerpunkt liegt auf Bildungsangeboten für Kinder bis 14 Jahren. Aber auch ein umfangreiches Programm an Elternbildungskursen unterstützt KursteilnehmerInnen bei Fragen der Kinderbetreuung und Erziehung.

Elternbildung - Unterstützung bei der Kinderbetreuung

Die VHS Wien unterstützt Eltern bei der Förderung von Potenzialen und Interessen ihrer Kinder. Auch für viele Probleme des elterlichen Alltags stehen Kurse bereit, die Erziehenden unter die Arme greifen sollen. Von der Coaching-Gruppe für Mütter, um sich leichter in der neuen Rolle zu finden bis hin zu Social Media Workshop für Eltern bietet die VHS ein breites Spektrum an hilfreichen Angeboten. Wer sich besonders intensiv mit Elternbildung auseinandersetzen möchte, kann einen Elternbildungslehrgang mit 10 aufbauenden Modulen wie Kommunikation, Erziehung ohne Strafen, Ernährung oder Kreativitätsförderung besuchen. Auch Babysitterkurse als pädagogisch anerkannte Grundausbildung mit Themen wie Verhalten in Konfliktsituationen, Körperhygiene oder Aufsichtspflicht stehen auf dem VHS Programm.

Bildungsspaß für die Kleinen

Für Kinder bietet die VHS Wien zahlreiche Möglichkeiten, mit Kreativität und Spaß die Welt zu entdecken. Von Bewegungsangeboten, bei denen sich die Kinder richtig austoben können und dabei früh einen positiven Bezug zu gesundheitsförderlicher Bewegung entwickeln, bis hin zu sprachlicher Frühförderung oder Computer- und Kunstkursen steht für alle Interessen das passende Angebot parat. Englischprogramme für Kinder zur Frühförderung von Fremdsprachen, Forschungslabors zum Entdecken naturwissenschaftlicher Phänomene, Theaterwerkstätten, Selbstverteidigungskurse und vieles mehr bieten alles, was das Kinder- und Elternherz begehrt.

Alle Kurse sowie das aktuelle Kinder-Kursprogramm gibt es am Bildungstelefon unter 01/893 00 83 und auf www.vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at