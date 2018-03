Favoriten: Musik-Nachmittag "In einem kleinen Cafe..."

Wien (OTS) - Die schönsten Lieder von Hermann Leopoldi und Robert Stolz tragen vier beliebte Künstler am Sonntag, 15. September, im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) vor. Die Veranstaltung hat den Titel "Servus Du, in einem kleinen Cafe in Hernals". Das Konzert beginnt um 16.00 Uhr. Neben den beiden Sängern Ingrid Merschl und Max Buchleitner machen die Geigerin Elena Rozanova sowie der Pianist Roman Teodorowicz bei dem klangvollen "Nachmittag für die Volkshilfe Favoriten" mit. Sämtliche Spenden der Zuhörer (pro Person: 7 Euro) gehen an diese Hilfs- und Beratungseinrichtung. Nähere Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. Telefon 0699/814 49 056.

Melodiöse Begegnung: "Gardeoffizier" trifft "Klingelfee"

Vom "Kleinen Gardeoffizier" und der "Süßen Klingelfee" bis zu Vorkommnissen "In der Barnabitengass'n" hört das Publikum ein liebevoll arrangiertes, buntes Programm. Gemütvoll ertönt ein Lobgesang auf "Salome". Beim "Karlsbad-Fox" kommt sofort gute Laune auf. Betreut wird die vergnügliche Veranstaltung durch das auf ehrenamtlicher Basis werkende Team der ARGE "Kultur 10". Gerne erteilt die ARGE-Mannschaft via E-Mail Auskünfte über Konzerte und sonstige kulturelle Angebote im "Waldmüller-Zentrum":

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum"

(Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"):

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at