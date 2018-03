Leopoldstadt: Lena Marinova und die "Kraft der Farben"

Bis 22.12.: Künstlerische Fotoarbeiten im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird von Sonntag, 15. September, bis Sonntag, 22. Dezember, eine Ausstellung mit reizvollen Lichtbildern von Lena Marinova gezeigt. Die Fotografin nimmt an der Vernissage am Sonntag, 15. September, ab 11.00 Uhr, teil (Zutritt frei). Einleitende Worte spricht der kunstbegeisterte ehrenamtliche Museumsleiter, Franz Haas. Vielfältige Menschen, Landschaften, Kulturen und Sprachen konnte die Fotokünstlerin auf weiten Reisen entdecken. Außerdem bemerkte die Kreative im Laufe der Zeit, dass gleiche Farben an jedem Ort eine etwas andere Wirkung haben. Mit ihren Aufnahmen führt die Fotografin dem Beschauer die Schönheit und die "Kraft der Farben" vor Augen. Dem Publikum offenbart sich die ureigene Sichtweise der empfindsamen Lichtbildnerin. Betrachten kann man die Fotos jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Fragen wegen dieser Fotografien-Schau beantwortet Museumschef Haas unter der Telefonnummer 4000/02 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) und per E-Mail:

bm1020@bezirksmuseum.at.

