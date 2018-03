Bezirksmuseum 3 zeigt "Die unterirdische Landstraße"

Wien (OTS) - Drei neue Sonder-Ausstellungen werden am Freitag, 13. September, um 19.00 Uhr, im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) eröffnet. Über das Tun einer autonom im 3. Bezirk "im Untergrund" agierenden Freizeit-Forschergruppe mit dem Spitznamen "Die Wühlmäuse" berichtet die Ausstellung "Die unterirdische Landstraße". Seit rund zwei Jahren besteht das Projekt-Team "Unterirdische Landstraße". Bisher haben die Mitglieder 17 Objekte besichtigt und in Kellern, Stollen und an anderen Orten vielerlei Spuren der Vergangenheit entdeckt.

Bis 3.11.: "Wühlmäuse"-Doku, "Damals/Heute"-Fotos und Landschaftsbilder, Eintritt: gratis, Infos: Tel. 4000/03 127

Von der ins Gemäuer geritzten Botschaft eines Zwangsarbeiters bis zur alten Arzneipackung und Resten von Zeitungen, etwa aus den 20er-Jahren, reichen die Funde. In der Schau dokumentieren die "Wühlmäuse" mit Aufnahmen und Texten die Erkundungen (Idee und Gestaltung: Christian Exenberger). Mit Veränderungen im 3. Bezirk an der Oberfläche beschäftigt sich die Foto-Schau "Vom Damals zum Heute": Thomas Keplinger stellt Fotografien aus der Vergangenheit am selben Ort gemachten Bildern aus der Neuzeit gegenüber. Kunstliebhaber erfreuen sich an Pastellarbeiten und Zeichnungen des im Bezirksteil Erdberg ansässigen Malers Erich Frey, die in der Ausstellung "Wienerwaldlandschaften" zu sehen sind. Der Zutritt zum Eröffnungsabend ist frei. Besuchen kann man die Sonder-Ausstellungen bis Sonntag, 3. November. Jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) ist das Museum offen. Allzeit ist der Eintritt kostenlos. Auskunft: Tel. 4000/03 127 (tlw. Anrufbeantworter), E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

