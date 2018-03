Sima: Die Wiener Mehrwegfamilie bekommt Nachwuchs!

"natürlich weniger Mist": Wiens event werden noch umweltfreundlicher

Wien (OTS) - Mehrwegbecher und Mehrweghäferl sind in Wien längst Standard bei Events, nun gibt es auch Mehrweg-Kunststoffteller und -schüsseln, um die Müllmengen bei Veranstaltungen zu minimieren. Über die von Umweltstadträtin Ulli Sima ins Leben gerufene Initiative "natürlich weniger Mist" werden die Wiener Mehrwegteller vor allem Veranstaltern von kleinen Veranstaltungen wie Schul- oder Vereinsfesten kostenlos zur Verfügung gestellt und es werden bis zu 20 % der Reinigungskosten übernommen. "So machen wir Wiens Veranstaltungen noch ökologischer, auch die Gäste profitieren von stylischem Geschirr anstatt Einweg-Papp- oder Plastik-Tellern", so Sima. Während einer Probephase werden Erfahrungswerte gesammelt. Insbesondere werden dabei die Akzeptanz bei der Gastronomie und den Gästen, die Handhabung und die Logistik sowie die Haltbarkeit in der Praxis getestet werden.

Positive Erfahrungen seit 2005 - 5,5 Mio. Mehrwegbecher im Umlauf

Das Wiener Mehrweggeschirr Mietsystem ist ein umfassendes Servicepaket, welches bereits seit 2005 erprobt ist und sich in der Praxis bereits bestens bewährt hat. Bisher sind rd. 5,5 Millionen Mehrwegbecher im Umlauf. Die Lieferung, Abholung und Reinigung des Mehrweggeschirrs wird vom Kooperationspartnerin Cup Solutions Mehrweg GmbH übernommen. Dadurch entsteht kein Mehraufwand gegenüber Wegwerfgeschirr und ist oftmals billiger, weil die Anschaffungskosten für Einweggeschirr und die daraus resultierenden Entsorgungskosten entfallen.

Mehrweggeschirr: Die Vorteile auf einem Blick

Die Wiener Mehrwegteller und -schüsseln

o sorgen für ein sauberes Veranstaltungsgelände

o sind aus Kunststoff (PP) und somit bruchsicher und für jede Veranstaltung geeignet

o sind bis zu 150 mal einsetzbar und somit umweltfreundlich

o sind formstabil und tragen zu einer erhöhten Esskultur bei

o sind einfach und bequem auszuborgen und werden ungewaschen wieder zurückgegeben

o sind hygienisch, da sie in einer speziellen Waschanlage gereinigt und hygienisch verpackt werden

Insgesamt stehen seit September 1.500 Speiseteller (Durchmesser 25 cm), 1.500 Dessertteller (Durchmesser 20 cm) und 500 Schüsseln (0,5l) zur Verfügung und können in Verpackungseinheiten zu je 40 Stück in eigenen Transportboxen ausgeborgt werden.

Genauere Informationen zum Wiener Mehrweggeschirr Mietsystem und zur ökologischen Ausrichtung von Veranstaltungen unter www.oekoevent.at und über unser Veranstaltungsservice bei "die umweltberatung" Wien; Tel. 803 32 32 - 13

