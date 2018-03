Diskussion im club research: Forschung in der Schweiz und in Österreich - ein Systemvergleich.

Wien (OTS) - Als kleine Länder ohne nennenswerte Rohstoffausstattung wissen die Schweiz und Österreich, dass ihre Zukunft vom Fortschritt in Wissenschaft, Forschung und Innovation abhängt. Welche unterschiedlichen Wege die beiden Länder dabei beschreiten, darüber diskutierten am Mittwoch im club research unter Leitung von Johannes Steiner: Christian Keuschnigg (IHS), Thomas Henzinger (IST Austria), Sabine Herlitschka ( Infineon), Dieter Imboden (FWF) und Andreas Rüfenacht (Nestlé). Der club wurde in Kooperation mit der Schweizerischen Botschaft und mit Unterstützung durch IST Austria, FWF und Industriellenvereinigung ausgerichtet.

