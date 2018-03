Huffington Post startet in Deutschland am 10. Oktober - Sebastian Matthes wird Chefredakteur

Sebastian Matthes wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt Chefredakteur der deutschsprachigen Huffington Post. Die innovative Nachrichtenplattform, die 2005 in den USA gegründet wurde, geht zunächst mit einem 15-köpfigen Team in München an den Start. Sie entsteht in enger Kooperation zwischen der Huffington Post Media Group und der TOMORROW FOCUS Media GmbH (u.a. FOCUS Online).

Sebastian Matthes wird nicht nur die Redaktion aufbauen und leiten. Er ist zugleich Ansprechpartner für Blogger, die als thematische Experten selbst Beiträge auf dem Portal veröffentlichen können.

Start der deutschen Huffington Post ist der 10. Oktober 2013. Zum Auftakt wird die Gründerin der Huffington Post, Arianna Huffington, das Team und den Herausgeber der deutschen Ausgabe im Rahmen einer Pressekonferenz in München vorstellen.

Der künftige Chefredakteur der deutschen Huffington Post, Sebastian Matthes, ist 36 Jahre alt. Er kommt von der Wirtschaftswoche in Düsseldorf, wo er seit fast fünf Jahren das fünfköpfige Ressort Technik & Wissen leitet. 2012 gründete der Vollblut-Journalist außerdem das erfolgreiche Internetportal WiWo Green, das tagesaktuell über alle Themen rund um die Green Economy berichtet und das er bis heute führt. Vor seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftswoche arbeitete Sebastian Matthes als freier Journalist für unterschiedlichste Medien, darunter die Financial Times Deutschland, der Norddeutsche Rundfunk und die Neue Zürcher Zeitung. Der Absolvent der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten betreibt unter www.ungedruckt.net zudem ein privates Blog.

"Wir freuen uns sehr, dass wir einen so überzeugenden Kandidaten für unser deutsches Führungsteam gewinnen konnten", sagt Arianna Huffington, Präsidentin und Chefredakteurin der Huffington Post Media Group. "Matthes ist ein kompetenter und gleichzeitig enthusiastischer Journalist, der nicht nur vollständig die Philosophie der Huffington Post teilt, sondern erstklassige journalistische Referenzen mitbringt".

"Sebastian Matthes war unser Wunschkandidat. Er vereint alles, was uns wichtig ist. Er passt perfekt in unser Team und wird eng mit der Chefredaktion von FOCUS Online zusammenarbeiten", sagt Oliver Eckert, Geschäftsführer der TOMORROW FOCUS Media GmbH und der deutschsprachigen Ausgabe der Huffington Post: "Sebastian Matthes ist ein kreativer, bestens vernetzter Kopf, der mit Leidenschaft und handwerklichem Können die deutsche Huffington Post in die Champions League der Online-Medien führen wird. Er ist ein Journalist der neuen Generation, ein frisches Gesicht für eine frische Plattform."

Christoph Schuh, Vorstandsmitglied der TOMORROW FOCUS AG: "Wir sind sehr stolz auf eine bemerkenswerte Teamleistung: 160 Tage nach Verkündung der Partnerschaft geht die deutschsprachige Huffington Post live, bereits 80 Prozent des Redaktionsteams sind an Bord. Das war nur möglich aufgrund des großen Bewerberinteresses und der vertrauensvollen Partnerschaft zu Arianna Huffington und Jimmy Maymann. Wir sind zutiefst davon überzeugt, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen: Spätestens 2016 wollen wir mit der Huffington Post profitabel sein und nach fünf Jahren die mediale Flughöhe von FOCUS Online erreichen - zudem 10-15 Millionen Euro Nettoumsatz, eine zweistellige Umsatzrendite und ca. 9 Millionen Unique User".

Die deutschsprachige Ausgabe der Huffington Post wird von der TOMORROW FOCUS Media GmbH, einem Tochterunternehmen der TOMORROW FOCUS AG, verantwortet. Partner ist die Huffington Post Media Group, ein Unternehmen von AOL Inc.

Über die deutschsprachige Huffington Post

Die deutschsprachige Huffington Post (www.huffingtonpost.de) startet ihr Angebot für Deutschland, Österreich und die Schweiz am 10. Oktober 2013. Das Nachrichtenportal ist gleichzeitig eine Plattform für Meinungsbeiträge und Blogs sowie eine Online-Community. Das Angebot der Huffington Post umfasst eine Mischung von exklusiven Inhalten und Gastbeiträgen zu den Themen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. Partner der Deutschen Huffington Post ist die TOMORROW FOCUS AG, eines der führenden, börsennotierten Internetunternehmen Deutschlands. Die TOMORROW FOCUS Content & Services GmbH ist Herausgeber der deutschsprachigen Huffington Post. Der Sitz der Gesellschaft ist München. Geschäftsführer ist Oliver Eckert.

Über 'The Huffington Post'

Das Angebot der mit dem Pulitzer Preis ausgezeichneten 'The Huffington Post' (www.huffingtonpost.com) umfasst aktuelle Nachrichten, Hintergrundberichte und Unterhaltendes sowie eine höchst aktive Community für Meinungsaustausch. The Huffington Post publiziert pro Tag mehr als 1.600 Beiträge und erreicht in den USA monatlich 47,8 Unique Visitors (comScore Mai 2013), die Monat für Monat über 8 Millionen Kommentare verfassen. Auf der Seite schreiben mehr als 30.000 Blogger - von Politikern, Studenten und Prominenten, über Akademiker und Eltern, bis hin zu Branchenexperten - Beiträge, die ihnen besonders am Herzen liegen. Berühmte Gastautoren der Huffiington Post sind u.a. Barack Obama, Hillary Clinton, Larry Page, Madonna oder Robert Redford. The Huffington Post verfügt mittlerweile über Ausgaben in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien, den USA sowie in den Maghreb-Staaten. Weltweit verzeichnet die Huffington Post pro Monat insgesamt 77,2 Mio. Unique Visitors (comScore Mai 2013).

Im Februar 2012 wurde die Huffington Post von AOL übernommen und Gründerin Arianna Huffington wurde zur Präsidentin und Chefredakteurin der neu gegründeten Huffington Post Media Group ernannt.

