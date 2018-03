Neues Volksblatt: "Verantwortung" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 12. September 2013

Linz (OTS) - Eine aktuelle Umfrage sagt, dass 35 Prozent der Oberösterreicher die ÖVP "auf jeden Fall" in der Regierung sehen wollen, aber trotzdem würden laut aktuellen Daten nur etwa 24 bis 26 Prozent der ÖVP auch ihre Stimme geben. Paradox!

Denn genau darum geht es bei dieser Wahl: Man ist aufgerufen, jene Partei zu wählen, die das Land in den nächsten fünf Jahren regieren soll. Es geht nicht darum, einer Partei die Stimme zu geben, damit diese die Regierung in den nächsten fünf Jahren kontrollieren soll. Man wählt auch nicht den oder die schönste Abgeordnete. Und gar nicht hinzugehen ist ebenfalls keine Alternative, denn auch wer nicht hingeht, wird von einem Bundeskanzler repräsentiert werden und von den Gesetzen betroffen sein, die in einem Parlament beschlossen werden, das er zwar mitbestimmen hätte können, aber halt nicht wollte. Selber schuld!

Egal, wie die Wahl ausgeht und was Sie wählen: Österreich wird eine neue Regierung bekommen und diese ist auch durch Nichtwähler legitimiert.

Das Wahlrecht bringt nämlich Verantwortung mit sich. Dies wird leider allzu oft vergessen. Wenn man der Meinung ist, dass eine Partei Verantwortung übernehmen und regieren soll, dann muss man diese Meinung auch in der Wahlzelle vertreten. Zu hoffen, dass die anderen Österreicher eh "richtig" abstimmen, hilft nichts und schützt auch nicht vor "bösen" Überraschungen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at