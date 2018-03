Sean Combs kündigt weltweiten Casting-Aufruf für REVOLT TV an

(PRN) - - Video-Einreichungen für den offenen, weltweiten Casting-Aufruf "We Want You" ab sofort bis 30. September über Social-Media-Plattformen möglich

- Die neue Nr. 1 der Musikszene kann ab Oktober über Time Warner Cable und Comcast empfangen werden

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Sean Combs, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von REVOLT TV, kündigte heute einen offenen Casting-Aufruf für talentierte Moderatoren von Livesendungen an. Der im Oktober an den Start gehende neue Multi-Plattform-Fernsehkanal sucht derzeit nach Musikfans im Alter von dreizehn bis fünfundzwanzig Jahren für den Sender. In einem heute auf Instagram veröffentlichten Video bittet Combs Kandidaten um die Einreichung einer 15-sekündigen Probeaufnahme, in der sie erklären sollen, inwiefern sie REVOLT verkörpern.

"Ich brauche Menschen, die furchtlos sind und die Wahrheit sagen. Junge Talente. Frische Gesichter. Mit Attitüde", so Combs. "Ich möchte den Schöpfern dieser Generation Kraft geben und Künstlern zeigen, dass das hier ihr Sender ist."

Einreichungen können auf Twitter, Instagram, Vine, Vimeo, Facebook oder YouTube hochgeladen werden. E-Mails werden nicht entgegengenommen. In die Beschreibung ihres Videos müssen Teilnehmer sowohl #iamrevolt als auch einen weiteren Hashtag zur Beschreibung ihres Musikstils einbinden, wie beispielsweise #alternative, #EDM oder #hiphop. Außerdem können sie den für Beschreibungen und Kommentare vorgesehenen Bereich nutzen, um ihren individuellen Stil und ihre musikalischen Inspirationen aller Art zu erläutern. Das Video muss mit den Worten "I Am REVOLT" enden.

Der offene Casting-Aufruf wird am 30. September zu Ende gehen. Bis Ende Oktober werden dann die verschiedenen Einreichungen geprüft und entsprechend eingegrenzt. Für einen der besten Teilnehmer könnte sich somit die einmalige Chance ergeben, als Live-Moderator bei REVOLT anzufangen. Diese Ankündigung folgt unmittelbar auf die kürzliche Bekanntmachung, dass Amrit Singh als Redakteur des musikalischen und kulturellen Bereichs und auch als Moderator des neuen Musiksenders tätig sein wird. Sibley Scoles wird ebenfalls als Moderatorin zu sehen sein. Auf diesem allerersten Multi-Plattform-Kanal wird das talentierte Team für Livesendungen Künstlern und Fans in Form von ausgewählten Musikvideos, Auftritten, Interviews und Nachrichten nur die besten musikalischen Inhalte präsentieren - und zwar live, on air und mit der Geschwindigkeit sozialer Medien.

REVOLT MEDIA & TV de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@147b5a44REVOLT, www.revolt.tv, ist die neue Nr. 1 der Musikszene. Der Multi-Plattform-Sender wird ab Oktober 2013 in Großstädten wie New York, Los Angeles und Chicago über Comcast und Time Warner Cable zu empfangen sein und dafür sorgen, dass sich der musikalische Einfluss auf die Kunst, die Kultur und die Gesellschaft weiter verstärkt. Dabei wird der Sender die relevantesten Nachrichten für die Generation der Millennials ausstrahlen.

REVOLT wird von der facettenreichen Entertainment-Größe Sean "Diddy" Combs präsentiert. Die Geschäftsleitung übernimmt ein ausgezeichnetes und erfahrenes Team aus der Medienbranche, dem neben Keith Clinkscales (ESPN, VIBE Magazine) und Andy Schuon (Ticketmaster, Warner Brothers, MTV) auch Val Boreland (Comedy Central, Lifetime Television) angehört.

