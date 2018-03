iGATE nimmt an der weltweit wichtigsten Veranstaltung für den Bereich Finanzdienstleistungen Sibos 2013 teil

Fremont, Kalifornien Und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Präsentation von vier ergebnisbasierten Technologielösungen

Die iGATE Corporation , der erste Anbieter von an Geschäftsergebnissen orientierten integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), gab heute ihre Teilnahme an der Sibos 2013 bekannt. Diese von SWIFT für die Finanzbranche organisierte jährliche Konferenz, Fachmesse und Netzwerkveranstaltung findet vom 16. bis 19. September 2013 im World Trade Centre in Dubai, VAE, statt. iGATE stellt hier seine auf neusten Erkenntnissen basierenden Technologielösungen für die Referenzdatenverwaltung, die Verarbeitung von Handelsgeschäften, internationale Handelsdienste und die Messaging-Dienste von SWIFT vor.

Das Portfolio von iGATE, das bei der Sibos 2013 vorgestellt wird, bietet Lösungen für eine ganze Reihe geschäftlicher Notwendigkeiten innerhalb der Finanzbranche. Das iTOPS-Rahmenwerk von iGATE kombiniert die Technologie mit betrieblichen Aspekten und ist so konzipiert, dass es den Kunden hochwertige geschäftliche Ergebnisse liefern kann.

Das Reference Data Management von iGATE hilft dabei, Redundanzen bei der Datenerfassung zu erkennen, die Abwicklung von Handelsgeschäften reibungsloser zu gestalten, Betriebsrisiken zu reduzieren und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Der Integrated Transaction Manager (ITM) von iGATE besteht aus der Middle Office Solution, dem Managed Accounts Trading Service (MATS) sowie dem Standing Settlement Instruction (SSI) Manager. Diese umfangreiche und dennoch unkomplizierte Produktsuite für das Middleoffice erfüllt die Anforderungen, die bei der Verarbeitung von Handelsgeschäften entstehen, indem sie die Betriebskosten und -risiken senkt, die Effizienz und die Fehlerfreiheit erhöht und eine reibungslose Kommunikation für eine bessere Abwicklung der Geschäfte ermöglicht.

Die Global Trade Services von iGATE machen die finanzielle Lieferkette transparenter, beschleunigen den Cashflow und reduzieren das Risiko, indem sie Technologie, Experten für die Geschäftsdokumentation im Handel und die besten in diesem Bereich verfügbaren Prozesse kombinieren, um den sich verändernden Anforderungen bei der Verarbeitung von Handelsgeschäften gerecht zu werden.

Die SWIFT-Angebote von iGATE helfen Banken und Finanzinstituten, die Trends, die sich bei den Messaging-Diensten von SWIFT entwickeln, aufzugreifen und Kommunikationsplattformen und Produkte zu entwickeln. iGATE konzentriert sich vor allem auf Dienstleistungen wie das Electronic Bank Management (eBAM), Standardisierungsrahmenwerke nach ISO 20022 und ein Service-Rahmenwerk für die Qualitätssicherung bei der Standardversion von SWIFT.

Am zweiten Veranstaltungstag trägt iGATE eine Präsentation mit dem Titel "Pay only for business outcomes for the Securities Industry" (Zahlen Sie nur für geschäftliche Ergebnisse für die Sicherheitsbranche) vor. Redner ist der Direktor für strategische Initiativen - Finanzdienstleistungen von iGATE Ravindranath Singh. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird iGATE die Anwendungsmöglichkeiten von Geschäftsergebnismodellen für einen nachhaltigen Sicherheitsbetrieb veranschaulichen: Middle-/Backoffice, Referenzdaten, unternehmerisches Handeln, Kundengewinnung, OTC-Derivatverarbeitung und Abstimmungen.

Informationen zur Sibos

Die Sibos ist eine jährlich stattfindenden Konferenz, Fachmesse und Netzwerkveranstaltung die von SWIFT für die Finanzindustrie ausgerichtet wird. Was als von SWIFT organisiertes internationales Seminar für den Bankbetrieb begann, hat sich zu einem führenden Geschäftsforum entwickelt, bei dem die internationale Finanzwelt zusammenkommt, um Diskussionen zu führen und in den Bereichen Zahlungen, Wertpapiere, Bargeldmanagement und Handel zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.sibos.com.

Informationen zu SWIFT

SWIFT ist eine im Besitz ihrer Mitglieder befindliche Kooperative, über die die Finanzwelt ihre Geschäftsabläufe schnell, sicher und vertrauensvoll abwickeln kann. Mehr als 10.000 Finanzinstitute und Unternehmen in 212 Ländern setzen tagtäglich beim Austausch von Millionen von standardisierten Finanzmitteilungen ihr Vertrauen in SWIFT. Dazu gehört der sichere Austausch geschützter Daten, deren Vertraulichkeit und Integrität gewahrt bleiben muss. Ausserdem bringt SWIFT die Finanzwelt zusammen, damit sie gemeinsam die Marktpraktiken gestalten, Standards festlegen und Themen, die für alle Seiten von Interesse sind, diskutieren kann. Sibos ist die renommierteste Veranstaltung von SWIFT. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.swift.com.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf der Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.500 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.igate.com.

Die iGATE Corporation ist an der NASDAQ unter dem Symbol "IGTE" gelistet.

Folgen Sie iGATE auf Twitter: @iGATE_Corp (https://twitter.com/iGATE_Corp)

iGATE auf Facebook: http://www.facebook.com\igatecorporation



Informationen über Geschäftsergebnisse

iGATE bietet branchenweit den ersten auf Geschäftsergebnissen basierenden Ansatz an, der, anders als herkömmliche Modelle, die auf Arbeit, Anstrengungen, Zeit und Personalaufwand beruhen, die Umsetzung greifbarer und messbarer Resultate in den Vordergrund rückt. Durch die unternehmenseigene Integration von Technologie und Prozessen und die ergebnisorientierte Preisgestaltung ersetzt iGATE Fixkosten durch eine variable Kostenstruktur. Damit möchte das Unternehmen erreichen, dass die Kunden "nur für Ergebnisse bezahlen", und ihnen gleichzeitig eine flexible Anpassung an höhere oder geringere Anforderungen ermöglichen.

