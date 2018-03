RallyON Europe 2013 stellt Agile für Unternehmen ins Rampenlicht

(PRN) - - Starke Nachfrage nach Agile-Diensten und -Lösungen bringt Agile-und Rally-Enthusiasten auf jährlicher Konferenz zusammen

Boulder, Colorado Und London (ots/PRNewswire) - Rally®, einer der führenden weltweiten Anbieter von cloudbasierten Lösungen für das Management von Agile-Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass die zweite Jahreskonferenz für Anwender RallyON Europe (http://2ral.ly/rallyon-euro) am 17. September in London stattfinden wird. Auf der RallyON treffen sich Agile-Praktiker und -Experten und diskutieren die besten Vorgehensweisen für die erfolgreiche Akzeptanz von Agile.

"Wir erkennen nennenswerte Nachfrage von Unternehmen in Europa, die in Agile investieren, um Innovation voranzutreiben und um sich den sich schnell verändernden Geschäftsbedingungen und Kundenbedürfnissen anpassen zu können", sagt Rallys Vice President of EMEA, Bert van der Zwan. "Die Tatsache, dass wir RallyON schon im zweiten Jahr in Europa veranstalten, zeigt den großen Wert, den wir auf die Agile-Ausbildung und das Zusammentreffen von Führungskräften legen, für die es wichtig ist, die Art und Weise zu verändern und zu verbessern, wie neue Produkte in dem heute so komplexen und extrem hart umkämpften Technologiemarkt gebaut und eingeführt werden."

RallyON Europe konzentriert sich auf die "Skalierung einer Agile-Organisation" mithilfe der Einbindung von Menschen im gesamten Unternehmen, um so die strategische Planung von oben mit der Erwirtschaftung von geschäftlichem Nutzen zu verbinden und dadurch die Markteinführungszeit zu verkürzen, Kosten zu reduzieren und Software mit höherer Qualität bereitzustellen, die den Erwartungen der Kunden näherkommt. Auf die eintägige Konferenz folgen zwei Tage mit Ausbildungskursen. Diese Kombination bietet die Chance, sich zu informieren, innovative Ideen zu sammeln, von Branchenexperten zu lernen, Inspirationen von Peers zu erhalten und an Agile-Ausbildungskursen teilzunehmen.

Die Höhepunkte von RallyON Europe:

-- Hauptreferent - Bjarte Bogsnes, Autor von "Implementing Beyond Budgeting" [Umsetzung über das Budget hinaus] und Vice President Performance Management Development von Statoil, Skandinaviens größtem Unternehmen mit Betriebsstätten in 36 Ländern. Bogsnes wird innovative Alternativen zu traditionellen Führungs- und Managementpraktiken zugunsten der stärker dezentralisierten Agile-Prozesse besprechen. -- "Making Agile Work in the Real-World" Podiumsdiskussion [Erfolgreicher Einsatz von Agile in der realen Welt] - Ken Power von Cisco, Keith Halford von Travis Perkins, Jay Bishop von TUI Travel und James Janisse von Tom Tom diskutieren den Erfolg und die Herausforderungen mit Agile im Tagesgeschäft. Die Diskussion wird von Karl Scotland moderiert, einem Agile- und Kanban-Experten. -- Konkrete Fallbeispiele Cisco Systems, Travis Perkins, Tom Tom - Vertiefen Sie Ihr Verständnis von Agile Portfolio Management, Organisational Flow und dem Scaled Agile Framework® anhand konkreter Implementierungen von Agile.

Über Rally Software Rally Software ist einer der führenden weltweiten Anbieter von cloudbasierten Lösungen für das Management von Agile-Softwareentwicklung. Die Rally Agile Application Lifecycle Management (ALM) Plattform verändert die Art und Weise, wie Organisationen den Softwareentwicklungszyklus steuern, indem die Softwareentwicklung sehr eng an die strategischen Unternehmensziele angepasst, die Zusammenarbeit vereinfacht, die Transparenz gesteigert und der manuelle Prozess automatisiert wird. Unternehmen verwenden Rally zur Beschleunigung des Innovationstempos, der Produktivitätsverbesserung, der effektiveren Anpassung an schnell wechselnde Kundenbedürfnisse und der wettbewerblichen Dynamik.

