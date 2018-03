Innovatives Trainingsmodul für grundlegende Fähigkeiten bei endovaskulären Eingriffen

Cleveland (ots/PRNewswire) - Die Simbionix USA Corporation, einer der weltweit führenden Anbieter für medizinische Ausbildung und Simulationstraining, ist stolz, die Markteinführung des innovativen "Endovascular Basic Skills"-Trainingsmoduls für grundlegende Fähigkeiten im Bereich endovaskulärer Eingriffe für den ANGIO Mentor(TM)-Simulator bekanntgeben zu dürfen.

Bei dem ANGIO Mentor

Simbionix handelt es sich um einen innovativen, virtuellen Trainingssimulator, der in einer simulierten Lernumgebung praktische Übung für endovaskuläre Eingriffe bietet. Das multidisziplinäre System bietet Ausbildungslösungen für eine Vielzahl endovaskulärer Verfahren. Ein ständig wachsendes Angebot an Modulen



unterstützt den Erwerb und die Verfeinerung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für Eingriffsabläufe, durch die das Vertrauen in verschiedene endovaskuläre Techniken und Verfahren gestärkt wird.

Heutzutage können endovaskuläre Grundfertigkeiten und Techniken anhand von Ablaufmodellen, Tieren oder am realen Patienten geübt werden.

Das Endovascular Basic Skills-Modul [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/basic-skills] zielt darauf ab, Assistenzärzten grundlegende Fähigkeiten mit Führungsdrähten, Kathetern und bildgebenden Verfahren beizubringen. Ähnlich wie in einem Spiel wird in einer benutzerfreundlichen, angenehmen und sicheren Umgebung gelernt. So haben Ärzte erstmals die Möglichkeit, sowohl an einem nicht-anatomischen als auch an einem anatomischen Gefässmodell in einem interaktiven und anspruchsvollen Umfeld zu üben. Das Modell ist für die folgenden Disziplinen vorgesehen:

Gefässchirurgie, interventionelle Radiologie, interventionelle Kardiologie, interventionelle Neuroradiologie, Neurochirurgie, Herz-Thorax-Chirurgie und Trauma.

"Das Modul zum Erlernen der Grundfertigkeiten ermöglicht es uns, die wesentlichen technischen Fertigkeiten für alle endovaskulären Eingriffe zu lehren, ohne dabei die Sicherheit des Patienten zu gefährden. Assistenzärzte haben die Möglichkeit, in ihrer Freizeit unabhängig zu üben, die Aufgabe zu wiederholen und so ihre Bewertungsergebnisse zu verbessern. Der lehrende Arzt kann den auszubildenden Arzt dann auf der Grundlage der vom System bereitgestellten Daten bewerten, dessen Lernkurve nach und nach mitgestalten und ihn mit seinen Kollegen vergleichen", erklärte Jean Bismuth, M.D., Assistenzprofessor und ein führender Gefässchirurg am Methodist DeBakey Heart and Vascular Center des Methodist Hospital in Houston, Texas.

Die Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinische Berufe und die Gesundheitsbranche. Ziel des Unternehmens ist es, hochwertige Produkte zu liefern und dadurch klinische Verfahren und Ergebnisse zu optimieren.

