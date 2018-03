BZÖ-Korak: "Falschaussage von SPÖ-Schaunig im Seen-U-Ausschuss"

"Lesjak muss gegen Schaunig Anzeige erstatten"

Klagenfurt (OTS) - "Im Zuge des heutigen Seen-U-Ausschusses zeigte sich eindeutig, dass die amtierende LHStv. und Finanzreferentin Gaby Schaunig bei ihrer Zeugenaussage die Unwahrheit gesagt hat. Ihren Behauptungen nach habe sie vor der Regierungssitzung am 20. November 2007 nichts von Kaufpreisen und wesentlichen Vereinbarungen gewusst, was durch die heutigen Zeugen Dobernig und Felsner eindeutig wiederlegt wurde", so BZÖ-Landtagsabgeordneter Wilhelm Korak zur heutigen Sitzung des U-Ausschusses. "Felsner legte heute ein handschriftliches Protokoll eines politischen Verhandlungsgesprächs vom 16. November 2007 vor, aus dem eindeutig hervorgeht, dass Schaunig bei diesem Gespräch anwesend war. Somit musste sie entgegen ihrer Zeugenaussage schon vor der Regierungssitzung über wesentliche Parameter Bescheid wissen".

"Die heute vorgelegten Dokumente belegen eindeutig, dass Schaunig etwas zu verbergen hat", so Korak weiter. "Ich fordere daher die Vorsitzende des Seen-U-Ausschusses, Barbara Lesjak, auf, ihrer Pflicht nachzukommen und gegen Schaunig Anzeige zu erstatten, denn Untersuchungsausschüsse unterliegen nach § 32 der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages der Strafprozessordnung".

