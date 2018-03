Nemeth begrüßt Verlängerung der Schwellenwertverordnung: Wichtiger Impuls für regionale Auftragsvergabe

Eisenstadt (OTS) - Die Wirtschaftskammer begrüßt die Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung für die öffentliche Auftragsvergabe. Präsident Nemeth sieht darin einen erheblichen Beitrag für eine effiziente Auftragsvergabe, von dem insbesondere regional orientierte Klein- und Mittelbetriebe profitieren.

Als einen "erheblichen Beitrag für eine effiziente Auftragsvergabe und eine Win-Win-Situation für den Wirtschaftsstandort Burgenland" begrüßt Wirtschaftskammerpräsident Ing. Peter Nemeth die neuerliche Verlängerung der Schwellenwerteverordnung um ein weiteres Jahr. Öffentliche Auftraggeber können nun auch 2014 Aufträge bis zu 100.000 Euro direkt an Unternehmen der Bau-, Liefer- und Dienstleistungsbranchen vergeben. Im Bau kann die öffentliche Hand darüber hinaus für Auftragsvolumina bis zu einer Million Euro zumindest drei qualifizierte Unternehmen im sogenannten nicht offenen Verfahren direkt zur Angebotslegung einladen.

"Das ist ein wichtiger Impuls für unsere Unternehmen, das zeigt sich auch bei den Round-Table-Veranstaltungen, die wir zur Zeit in allen burgenländischen Bezirken abhalten und wo es in Gesprächen mit Bürgermeistern und Unternehmern sehr häufig über die Vergaben von Aufträgen an die regionalen Betrieb geht," erklärt Nemeth. Es habe sich gezeigt, dass dank Schwellenwerte-Verordnung die Dauer des Vergabeverfahrens um rund 3 Monate verkürzt und Verfahrenskosten um rund 75 Prozent gesenkt werden können. Gleichzeitig wird auch der Verwaltungsaufwand für Länder und Gemeinden reduziert.

