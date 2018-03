Der Pressedienst der Volkspartei Niederösterreich dokumentiert:

So werden die Menschen von Stronach, Kaufmann-Bruckberger, Gabmann & Co. im Wahlkampf belogen

St. Pölten (OTS/NÖI) - 1) ORF NÖ online am 5.2.2013

Die ÖVP, die SPÖ, die Grünen, die FPÖ und das Team Stronach versichern gegenüber noe.ORF.at, dass sie definitiv keine Rückerstattung der Wahlkampfkosten beantragen werden.

2) Gabmann jun., Tageszeitung Heute am 11.9.2013

"Wir nehmen das in Anspruch, weil es möglich ist und wir nicht nur von Franks Geld abhängig sein wollen." Gabmann will die Forderung gegen alle Widerstände durchkämpfen.

3) Gabmann jun., Kurier am 11.9.2013

"Nach unserem Rechtsverständnis haben wir Anspruch auf die Rückerstattung der Wahlkampfkosten."

Der VPNÖ-Pressedienst dokumentiert mit der von Kaufmann-Bruckberger medial angekündigten Red-Bull-Flugshow am Hochkar ein weiteres Beispiel:

1) Kaufmann-Bruckberger, Kurier am 12.7.2013

"Red Bull ist an uns mit dieser völlig neuen Idee herangetreten."

2) Kaufmann-Bruckberger, NÖN am 9.9.2013

Im Büro von Kaufmann-Bruckberger verweist man darauf, dass nie von Red Bull die Rede gewesen sei.

