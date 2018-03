Spindelegger in Oberösterreich: Familien entlasten und Mitarbeiter- Beteiligung ausbauen

ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger will freiwillige Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmensgewinn und neue Arbeitsplätze schaffen

Wien, 11. September 2013 (ÖVP-PD) ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger verweist bei seinem Besuch in Oberösterreich auf seinen Plan für die Zukunft Österreichs: "In den ersten hundert Tagen als Bundeskanzler führe ich die freiwillige Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmensgewinn ein. So können Arbeitnehmer mehr Geld als im Kollektivvertrag festgelegt

bekommen", so der ÖVP-Kanzlerkandidat in Linz. Die fleißigen Arbeitnehmer verdienen sich das und man müsse ihnen diese Perspektive geben. Ein zweites wichtiges Anliegen für die ersten hundert Tage nach der Wahl sind neue Arbeitsplätze. "Wir haben 250.000 Menschen ohne Arbeit in Österreich. Das sind auch 250.000 Schicksale. Wir müssen die Weichen dafür stellen, dass wir ein Klima für Wachstum in diesem Land schaffen: Ich möchte 420.000 neue Arbeitsplätze in Österreich und zwar solche, von denen die Menschen gut leben können", sagt Spindelegger. Experten haben dieses ambitionierte Ziel als machbar definiert, dafür müsse die Wirtschaft von unnötigen Hindernissen in der Bürokratie entfesselt werden. Und die Familien müssen entlastet werden. "Wenn ich Kanzler bin, werde ich einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro für jedes Kind einführen und die SPÖ-Zwangstagsschule verhindern", sagt Spindelegger. "Ich habe ein Programm vorgestellt, das zeigt, wie

die Wirtschaft entfesselt wird. Mit meinem Programm für Österreich werden wir am 29. September in Oberösterreich die klare Nummer eins werden." Spindelegger hat heute Nachmittag noch das High-Tech-Unternehmen Trotec in Wels und einen Spatenstich für den Neubau eines Schulungsgebäudes der Firma Hargassner in Weng besucht. ****

Das Gegenprogramm dazu fährt die SPÖ: "Die sichere Hand greift in die Geldbörsel der Österreicherinnen und Österreicher. Die Faymann-Steuern treffen die Familien und die Unternehmen. Es hat sich bereits in den TV-Duellen gezeigt, dass Rot und Grün hier nicht sehr weit auseinander liegen. Das einzige in dem sich Rot und Grün noch nicht einig sind, ist die Autobahnbeschränkung auf 80 km/h." Für Michael Spindelegger ist deshalb klar: "Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Ich will nicht Kanzler werden, um es zu sein, sondern um zu handeln. Die SPÖ hatte ihre Zeit und hat nichts gemacht. Wir brauchen einen neuen Aufbruch gegen den Stillstand. Dafür will ich Bundeskanzler werden, um zu gestalten."

Abgeschlossen wird der Besuch in Oberösterreich beim offiziellen Wahlauftakt der ÖVP Oberösterreich im Innviertel: ab 19.30 Uhr werden mehr als 1.500 Besucher erwartet.

