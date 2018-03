FPÖ-Kitzmüller: Innenministerium entweder unfähig oder unwillig

Ahnungslosigkeit über ausländische Geheimdienstler der UDBA in Österreich inakzeptabel

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der aktuell diskutierten Tätigkeiten ausländischer Geheimdienste in Österreich (NSA, Kasachstan) bescheinigt die freiheitliche Nationalrätin Anneliese Kitzmüller dem Innenministerium entweder Unfähigkeit oder Unwilligkeit: "In einer parlamentarischen Anfrage an das BMI habe ich 40 Fragen zu Aktivitäten und Aufenthalt ehemaliger jugoslawischer Geheimdienstler in Österreich gestellt. Die Beantwortung zeugt aber von einer ausgesprochenen Inkompetenz im BMI."

Konkret ging es um den früheren Chef bzw. auch um Mitarbeiter des Ex-jugoslawischen Staatssicherheitsdienstes UDBA, die unter anderem für Morde wie etwa den Mord am Gemüsehändler Nikola Martinovic in Klagenfurt sowie Erpressungen und Entführungen von Dissidenten auf österreichischem Staatsgebiet verantwortlich sein sollen. "Dass diese 40 Fragen mit insgesamt vier nichtssagenden Sätzen beantwortet wurden, ist eine Frechheit und kommt einer Missachtung des Parlaments gleich", so Kitzmüller weiter. "Trotz der zugegebenen internationalen Zusammenarbeit von Geheimdiensten ist das BMI nicht in der Lage, Auskunft über führende ex-jugoslawische Geheimdienstler zu geben. Das ist ein Armutszeugnis und absolut unglaubwürdig", kündigt Kitzmüller weitere Schritte an.

