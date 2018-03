Faymann/Klug bei ATB-Besuch: Lehrlinge sind Fachkräfte der Zukunft

Lehrlingspaket 2013 beinhaltet 10 Punkte zur Stärkung der Lehrlingsausbildung

Spielberg (OTS/SK) - Im Zuge des heute, Mittwoch, erfolgten Betriebsbesuchs der ATB Austria Antriebstechnik AG in Spielberg, Steiermark, begutachteten Bundeskanzler Werner Faymann und Verteidigungsminister Gerald Klug die Produktionsräume, in denen auch Lehrlinge ausgebildet werden. "Lehrlinge sind die Facharbeitskräfte der Zukunft, die Industrieunternehmen brauchen. Als FacharbeiterInnen wirken sie am Wirtschaftswachstum mit. Daher ist eine weitere Stärkung der Lehrlingsausbildung notwendig", führt Faymann aus. ****

Die Gespräche mit den MitarbeiterInnen bestätigen, wie wichtig engagierte Arbeitskräfte für den Erfolg jedes Unternehmens sind. "In Betrieben wie diesen ist die Produktqualität von den Fachkenntnissen und dem Einsatz der ArbeiterInnen und Angestellten abhängig. Daher müssen wir weiter für die politischen Rahmenbedingungen sorgen, damit in die Schaffung von Ausbildungsplätzen investiert wird."

Mit dem Lehrlingspaket 2013 sollen unter anderem ein branchenbezogener Ausbildungsfonds, ein österreichweit einheitliches Qualitätssiegel oder auch die Förderung von Betrieben, die Lehrlinge aus überbetrieblicher Ausbildung aufnehmen, umgesetzt werden. "Das Lehrlingspaket beinhaltet 10 Punkte, die für noch mehr Ausbildungsplätze sorgen sollen. In eine fundierte und qualitative Ausbildung zu investieren, bedeutet gleichzeitig, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen", fasst Faymann zusammen.

Den Abschluss des Betriebsbesuchs bildet ein Empfang durch die 25 Lehrlinge der ATB Spielberg. Alle zeigten sich mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden. Für Bundeskanzler Faymann und Bundesminister Klug, der selbst in dem Bereich tätig war und die Arbeitsverhältnisse für Lehrlinge und ArbeitnehmerInnen kennt, ist das besonders erfreulich. "Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Lehrlingspaket die richtigen Schritte setzen, um sowohl für die Auszubildenden als auch die Betriebe Unterstützung zu bieten. Mit moderner Lehr-Infrastruktur, Kursförderungen oder auch die Weiterentwicklung des Modells Lehre & Matura legen wir Weichen für jene Fachkräfte, die auch zukünftig an innovativen Produkten arbeiten, die uns als Wirtschaftsstandort auszeichnen", schließt Faymann. (Schluss) kg

