Schreibwerkstatt mit Peter Linden / Zweitägiges Praxisseminar in München

Ein spannender Text bindet den Leser vom ersten bis zum letzten Satz. Wer die Kunst des Schreibens beherrscht, dem fällt ein optimaler Einstieg für die Pressemitteilung oder Artikel nicht schwer. Doch oft fehlen die richtigen Worte und Spannung im Text. Dabei folgt die Kunst des Textens bestimmten Regeln, die man sich aneignen kann. Im Media Workshop "Schreibwerkstatt" arbeitet Referent Peter Linden nach den neuesten Erkenntnissen der Sprachwirkungsforschung. Er zeigt wie Wortwahl, Satzstruktur und Textaufbau den Inhalt beeinflussen. Das zweitägige Seminar findet am 14. und 15. Oktober 2013 in München statt.

Die Teilnehmer erfahren, wie man Texte stilsicher und leserorientiert verfasst. Anhand der Analyse eigener oder fremder Texte schärfen sie den Blick für journalistische Sprache und Darstellungsformen. Sie erarbeiten außerdem Methoden für schnelleres und besseres Redigieren. Am Ende stehen spannende Texte, die beim Leser ankommen.

Peter Linden lebt als Autor und freier Dozent in München. Er unterrichtet an Universitäten, Journalistenschulen, bei zahlreichen Verlagen und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Sprache, Sprachwirkung sowie journalistischen Darstellungsformen. Der ehemalige Redakteur der Süddeutschen Zeitung ist Autor mehrerer Fachbücher. Er studierte Germanistik und Romanistik in München.

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

