Worldhotels treibt sein Wachstum mit neuer Personalie voran / Sven Doliwa ist neuer Vice President Sales & Business Development Europe, Middle East and Africa

Frankfurt (ots) - Worldhotels, eine der führenden Gruppen für unabhängige Hotels, treibt sein Wachstum in Europa, dem Mittleren Osten sowie in Afrika mit der Berufung von Sven Doliwa als Vice President Sales & Business Development Europe, Middle East and Africa (EMEA) voran.

In seiner neuen Position berichtet Doliwa an Paulo Salvador, Worldhotels' Executive Vice President Europe, Middle East and Africa sowie Global Vice President Marketing & Sales.

"Ich freue mich sehr, dass Sven die ehrgeizige Aufgabe angenommen hat, nicht nur unser Portfolio von 500 Hotels in 250 Destinationen auszuweiten, sondern auch den Geschäftsumfang unserer bestehenden Hotels in EMEA weiter zu steigern", sagt Salvador.

Aus seinen vorherigen Positionen, unter anderem bei Kempinski und Hilton, bringt Sven Doliwa zahlreiche Erfahrungen in Sales, Marketing, Distribution und Business Development mit. Bevor Doliwa zu Worldhotels wechselte, war er als Vice President Commercial bei den Grand City Hotels tätig, wo er die Bereiche Sales, Revenue Management und PR verantwortete.

Aus dem Firmensitz in Frankfurt heraus wird Doliwa Worldhotels' Vertriebsaktivitäten steigern und dabei auf dem starkem Vertriebsnetzwerk der Gruppe, bestehend aus 30 Verkaufsbüros weltweit, aufbauen. Zusätzlich dazu übernimmt Sven Doliwa die Leitung über Worldhotels' Hotel Development Abteilung in EMEA, mit dem Ziel, das bestehende Portfolio der Gruppe um einzigartige Hotels in neuen Destinationen in Europa, dem Mittleren Westen und Afrika zu erweitern.

"Ich war die vergangenen sieben Jahre für die Grand City Hotels tätig, von denen sieben Hotels zu den Worldhotels gehören, und bin daher bestens vertraut mit den umfassenden Services, die Worldhotels seinen Häusern bietet", erklärt Sven Doliwa. "In meiner neuen Aufgabe werde ich Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Hotels ausmachen und sie dabei unterstützen diese voll auszuschöpfen. Gleichzeitig werde ich Worldhotels' Markenwahrnehmung weiter stärken, indem ich die Expansion der Gruppe in neue Märkte und Destinationen in EMEA vorantreibe."

Rückfragen & Kontakt:

Veronika Bahnmann

Worldhotels

+49 (0) 69 660 56 - 259

vbahnmann @ worldhotels.com