Seniorenbund / Becker: "Leider erliegt jetzt auch Kollege Todt dem unverantwortlichen SPÖ-Pensionslügen-Zwang!"

Michael Spindelegger und die gesamte ÖVP stehen klar zum Penionsanpassungs-Vertrag zwischen Bundesregierung und Seniorenvertretern

Wien (OTS) - Zu den wiederholten Falsch-Behauptungen des Pensionistenverbandes, ÖVP-Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger fordere Pensions-Nullrunden oder die Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, hält Heinz K. Becker, Generalsekretär fest:

"Leider erliegt auch Kollege Todt dem unverantwortlichen SPÖ-Pensionslügen-Zwang! Doch die dauernde Wiederholung der SPÖ-Pensionslügen macht deren Inhalte nicht wahrer. Unser Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger hat mehrfach festgehalten:

In der nächsten Regierungsperiode geht es nicht um die Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Allerdings sollen die im Konsens zwischen Regierung und Sozialpartner Seniorenrat beschlossenen Reformen zur Erhöhung des wirklichen Pensionsantrittsalters endlich greifen. Und auch von Null-Lohnrunden für Pensionisten ist keine Rede. Dr. Spindelegger steht ohne Abstriche zum Vertrag zwischen Regierung und Seniorenrat: Teuerung minus 0,8 Prozent ab 1. Jänner 2014. Ausgenommen sind die Bezieher von Ausgleichszulagen - also Mindestpensionisten. Und: 2015 und 2016 die volle Abgeltung aller Pensionen. Das will Michael Spindelegger. So steht es im Gesetz und so ist es im Budgetpfad der Republik Österreich auch ausfinanziert. Wer Ihnen etwas anderes erzählt, der lügt Sie einfach an!"

Und Becker verweist weiters auf das gemeinsame Zukunftsprogramm von ÖVP und Seniorenbund: "Wir haben ein umfassendes inhaltliches Programm vorgelegt. Warum dort keine Worthülsen zur Pensionsanpassung stehen? Weil nur Blender oder Lügenbarone in ein Zukunftsprogramm den Inhalt längst geltender und außer Streit gestellter Gesetze einfügen. Gegen die SPÖ mit allen Faymann-Steuern tritt Dr. Spindelegger an, um Bundeskanzler zu werden und damit sein Zukunftsprogramm umzusetzen. Darin ist klar: Nur wer zusätzliche Arbeitsplätze schafft, sichert unser umlagefinanziertes Pensionssystem! Mit Michael Spindelegger als Bundeskanzler wird es diese Arbeitsplätze geben - und damit die Sicherheit der Pensionen in Österreich. Leicht möglich, dass Anhänger der dubiosen 'Faymann-Economics' diesen Zusammenhang gar nicht verstehen!"

