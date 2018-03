Der neue Asterix - Das Presseportal ist eröffnet!

Berlin (ots) - Am 24. Oktober ist es endlich soweit: Der neue Asterix mit dem deutschen Titel "Asterix bei den Pikten" erscheint! Um das Warten zu verkürzen, stehen jetzt schon zahlreiche Hintergrundinformationen, Bildmaterial und eine ausführliche Historie im Asterix Presseportal zur Verfügung.

Zum ersten Mal erscheint ein neuer Band nicht aus der Feder von Asterix Urvater Albert Uderzo, sondern ein neues Autoren/Zeichner-Team wurde ausgewählt und hat sich an das große Erbe gewagt. Die Abenteuerreise geht, so viel sei schon verraten, hoch in den Norden ins heutige Schottland zum Stamm der Pikten.

Im Presseportal werden u.a. die neuen Asterix-Autoren Jean-Yves Ferri und Didier Conrad vorgestellt, neueste Informationen zum Band 35 verraten und jede Menge Wissenswertes über Asterix & Co. aufbereitet. Natürlich stehen Ihnen auch wieder viele neue Illustrationen zum Download bereit. Zum Zeitvertreib bis zum 24. Oktober und für die intensive Recherche finden Sie hier alle Themengebiete rund um unsere gallischen Helden!

Registrieren Sie sich jetzt für den Presse-Server:

Gehen Sie auf www.ehapa.de und klicken im Bereich Presse auf: "Hier geht es zum Presse-Portal!"

Sobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich neu einloggen, sich informieren und die Download-Funktion nutzen.

Weitere Informationen und Vormerkung für Rezensionsexemplare über:

Rückfragen & Kontakt:

Elke Schickedanz

Ltg. Kommunikation/PR

Egmont Ehapa Verlag GmbH

Phone: +49 30 24008 535

e.schickedanz @ ehapa.de



Thea Schellakowsky

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Egmont Comic Collection

Phone: +49 221 20811 94

t.schellakowsky @ egmont-vg.de