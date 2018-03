Einladung von Wallner an Darabos zur Einsicht in transparente Grüne Parteikassa

Wien (OTS) - Lieber Norbert!

Ich verstehe die Aufregung auf Grund der schweren Verletzung der Regelungen zur Parteienfinanzierung durch die SPÖ. Was die Fragen der Kooperation von Klub und Partei im Web-Bereich angeht, darf ich Dich auf die Entscheidung des Parteientransparenz-Senats vom Mai dieses Jahres verweisen, die Du wie alle wesentlichen Dokumente, transparent auf unserer Homepage finden kannst.

Um Deine Fragen bis ins letzte Detail aufzuklären, würde ich Dich gerne in die Grüne Bundespartei (Rooseveltplatz 4-5/Top 5, 1090 Wien) einladen. Da kannst Du Dir gerne die gesamte Abrechnung der Sommertour 2012, der Sommer-Tour 2013 und der gesamten Wahlkampfkosten 2013 anschauen. Auch stelle ich Dir gerne die MitarbeiterInnen der Bundespartei im Kampagnen- und Kommunikationsbereich und das Web-Team vor. Einen davon konntest du ja Dienstag im Atrium des ORF bei den Konfrontationen schon kennen lernen.

Da Dir Transparenz, wie ich der gestrigen Pressekonferenz entnehmen konnte, so wichtig ist, gehe ich davon aus, dass Du mich dann als Gegeneinladung in der Löwelstraße gerne in eure Abrechnungen schauen lässt. Mich interessieren nämlich Eure Konditionen im Plakatbereich sehr. Wie man mit 1,5 Millionen eine Kampagne, die die meisten ExpertInnen, die ich gefragt habe auf mindestens doppelt so teuer geschätzt haben, zusammenbringt, Respekt. Oder war das nur die halbe Wahrheit?

Mit lieben Grüßen

Dein Kollege Stefan Wallner

PS zum Impressum: Ja, das war ein Fehler. Wir haben ihn der zuständigen Behörde selbst gemeldet. Bitte teile das Deiner Wiener Landesorganisation mit, die haben das Impressum bei Rudolf Hundstorfer offenbar auch vergessen. Ich finde aber, es ist ein Unterschied, ob man einen Parkschein vergisst, oder mit einem illegal in Besitz genommenen Auto unterwegs ist.

