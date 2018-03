FP-Mahdalik: SPÖ und Grüne beim Fluglärm weiter aufreizend inaktiv

Außer Sonntagsreden bislang nicht geboten

Wien (OTS) - "Die Wiener SPÖ macht der Flugverkehrsindustrie seit Jahren die Mauer, die Grünen dürften ihre Regierungsbeteiligung ebenfalls als Lobbying-Auftrag für die Fluglinien aus aller Welt missverstanden haben", kritisiert FPÖ-Fluglärmsprecher LAbg. Toni Mahdalik. Beim technisch schon längst möglichen gekurvten Anflug wird routiniert herumgeeiert, wodurch über 300.000 Menschen in Wien dem massiv gesundheitsschädlichen Fluglärm schutzlos ausgeliefert sind.

Umso wichtiger sind engagierte Bürgerinitiativen wie etwa "Liesing gegen Fluglärm", die sich seit Jahren mit viel Elan und Fachwissen für die Interessen der heute schon 100.000 Betroffenen im 23. Bezirk ebenso einsetzt wie "Lärmschutz Laaerberg" für zehntausende Menschen in Favoriten. In den am stärksten vom Fluglärmterror betroffenen Bezirken 10,11,12,13,14,15,16,17,22,23 sind etwa nächtliche oder frühmorgendliche Überflüge mit bis zu 85 Dezibel mehr Regel denn Ausnahme und führen zu ernsten Gesundheitsschäden wie etwa deutlich erhöhtem Herzinfarktrisiko.

Leider scheint für SPÖ und Grüne die 20%-Beteiligung der Stadt am Flughafen samt jährlicher 10 Mio. Euro-Dividende schwerer zu wiegen als Lebensqualität und Gesundheit von mehr als 300.000 Menschen. Auch die Wiener ÖVP agiert aus Rücksicht auf das ÖVP-regierte Land Niederösterreich und dessen 20%-Beteiligung in Sachen Fluglärm leider ziemlich lauwarm. "Darum sind Veranstaltungen wie die heutige Podiumsdiskussion der BI "Liesing gegen Fluglärm" (19 Uhr, VHS Liesing, Haus der Begegnung, Perchtoldsdorfer Straße 1) auch dringend notwendig", erklärt Mahdalik und fordert vor allem SPÖ und Grüne zur Ein- und Umkehr in der Flugverkehrspolitik auf. (Schluss)otni

