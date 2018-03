SP-Woller und Werner-Lobo/Grüne: Neuer Kulturinfoservice KIS hilft bei der Organisation von Kulturveranstaltungen

Wien (OTS/SPW-K) - Mit dem neu geschaffenen Kulturinfoservice (KIS) gibt es ab sofort eine zentrale Anlaufstelle für Kulturschaffende in Wien, die Kulturveranstaltungen organisieren und durchführen wollen. "Die rot-grüne Wiener Stadtregierung hat damit einen weiteren Punkt ihres Regierungsprogrammes umgesetzt", so die beiden Wiener Kultursprecher Ernst Woller (SP) und Klaus Werner-Lobo (Grüne) bei der Präsentation am Mittwoch. Mit der Umsetzung wurde die IG Kultur Wien beauftragt.

Klaus Werner-Lobo: "Die meisten freien Kulturschaffenden und kleineren Institutionen werden durch ihre prekäre Situation an der kreativen Kulturproduktion gehindert und müssen sich darüber hinaus noch durch den Bürokratiedschungel der FördergeberInnen kämpfen. Unser Ziel ist es, vor allem neuen und jungen KünstlerInnen den Zugang zur kulturellen Infrastruktur Wiens zu erleichtern. Die IG Kultur Wien als kritische und parteiunabhängige Lobby der freien Szene verfügt über mehr als 20jährige Erfahrung in der Beratung freier Kulturschaffender. Ich freue mich, dass es gelungen ist, sie mit diesem Projekt zu beauftragen und zu stärken."

Ernst Woller: "Der Erfolg der Kulturstadt Wien, insbesondere die große Breite und Vielfalt des Angebots wird bestimmt von einer Vielzahl von kleinen und mittleren Kulturinstitutionen und vielen freien und autonomen Initiativen in allen Bezirken. Das neue Kulturinfoservice ist eine weitere wesentliche Unterstützung der dezentralen und freien Kulturszene in Wien neben der seit Jahren erfolgreich tätigen Kulturservicestelle der Beratungsstelle für Kultur in der MA 7 und der Vereinsakademie der Basis.Kultur.Wien. Das neue KIS in der Gumpendorfer Straße 63 B ist aber auch eine Aufwetrung der so engagierten und erfolgreichen Arbeit der IG Kultur Wien."

Das KIS steht allen offen, die in Wien Kunst und Kultur machen wollen. Angeboten werden Beratungen zu den Themen - Kultur veranstalten in Wien - Kulturverein gründen und betreiben und - Finanzierung von Kulturveranstaltungen

Informationen geben die Website, eine Seminarreihe sowie drei Broschüren, die es auch als E-Book gibt.

Persönliche Beratung (Gesprächstermin bitte vorher vereinbaren):

Montag, Dienstag und Mittwoch 10 - 14 Uhr

Donnerstag 13 - 17 Uhr

Gumpendorfer Straße 63 B, 1060 Wien

www.igkulturwien.net

