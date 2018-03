Rauch: SPÖ-Selbstbedienungspolitik muss endlich ein Ende haben

Anforderung von Scheingutachten des Verfassungsdienstes ist Machtmissbrauch – Billiges Ablenkungsmanöver von Darabos

Wien, 11. September 2013 (ÖVP-PD) "SPÖ wie Selbstbedienungs-Partei Österreichs. Die SPÖ ist nur an Machterhalt interessiert, betreibt Postenschacher unter Freunden und nützt dieses Netzwerk dann auch noch aus, um die eigenen Skandale zu legitimieren. Es

wird Zeit, dass diese Selbstbedienungspolitik endlich ein Ende

hat", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung SPÖ klar. Die Instrumentalisierung des Verfassungsdienstes ist

Machtmissbrauch der Sonderklasse, hat der Verfassungsdienst doch eine lange Tradition als Rechtsdienst der Bundesregierung und

sollte unabhängig sein und bleiben. "Mit einem Scheingutachten und der Rückzahlung an den SPÖ-Klub will Darabos nur vom begangenen Gesetzesbruch ablenken, den ihnen auch zahlreiche Experten wie Hubert Sickinger oder der Verfassungsjurist Heinz Mayer bescheinigen. Die Faymann-Partei hält sich nicht einmal an die selbst mitbeschlossenen Gesetze. Der gescheiterte Verteidigungsminister scheitert auch als Zentralsekretär." Allein der Versuch, sich jetzt als sauber hinzustellen, ist "erbärmlich", so Rauch, der abschließend betont: "Die Menschen in Österreich haben sich Antworten verdient: Bleibt die SPÖ innerhalb der Wahlkampfkostenobergrenze, oder nicht?" ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch