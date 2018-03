"Land und Leute" vom größten Erntedankfest Österreichs - Erntedank-Umzug und Beispiele für landwirtschaftliche Produzenten

Sendetermin: Samstag, 14. September 2013, 16:30 Uhr, ORF 2

berichtet in seiner Ausgabe

vom Samstag, 14. September um 16.30 Uhr in ORF 2 über das größte bäuerliche Erntedankfest Österreichs, das vor wenigen Tagen am Wiener Heldenplatz stattgefunden hat. Birgit Perl führt durch die Sendung und präsentiert darin auch Landwirte, die bei dieser Veranstaltung mit dabei waren, in ihren Betrieben.

*Erntedank-Umzug. Eine Parade vieler liebevoll geschmückter Erntewagen begeisterte tausende Besucher beim Wiener Erntedankfest. Gemüsebauern und Winzer zeigten dabei, was Landwirte und Natur wachsen und reifen haben lassen.

*Landwirtschaft bringt s. Was leistet die heimische Landwirtschaft für die Gesellschaft - und wie sehen die Rahmenbedingungen dafür aus? Das waren zwei von vielen Fragen, die im Rahmen des Erntedankfestes in Wien von Experten diskutiert worden sind.

*Maschinelle Forstarbeiter. Modernes gerät ist aus der Forstwirtschaft nicht mehr wegzudenken - dazu zählt auch der Harvester, eine spezielle Holzernte-Maschine, die halbautomatisch Bäume fällen, entasten und zugleich auch sortieren kann. Eine Reportage aus Puchenstuben in Niederösterreich.

*Direktvermarktung. Der Ab-Hof-Verkauf ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für viele Bäuerinnen und Bauern - und sehr beliebt bei Konsumenten. Erfolgreiche Beispiele finden sich in ganz Österreich, so auch bei einem Familienbetrieb in Bad Gams in der Steiermark, der alles rund um den Kürbis produziert und bei einer Kooperation von 20 Weinbauern und 35 Bauern, die traditionelles Handwerk anbieten.

*Beeren-Auslese. Der Tiroler Landwirt Stefan Mair produziert in seinem Beerengarten in Rietz westlich von Innsbruck Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren. Eine Reportage über Produktion, Ernte und Verarbeitung der beliebten Früchte.

*Wilder Genuss. Ein steirischer Betrieb aus Neumarkt hat sich auf die Verarbeitung von Hirsch, Reh, Gams und Hase aus dem Naturpark Grebenzen und auf den Handel mit Wild spezialisiert.

