FPÖ-Mölzer/Holzfeind: Auch Slowenien muss Vielfalt der Kulturen und Sprachen achten

Heutige Abstimmung im EU-Parlament über Sprachenvielfalt in der EU ist auch Mahnung für Slowenien die Rechte der deutschen Minderheit zu beachten und zu respektieren

Wien (OTS) - Angesichts der heutigen Abstimmung im Europäischen Parlament über die Entschließung "zu den vom Aussterben bedrohten europäischen Sprachen und zur Sprachenvielfalt in der Europäischen Union", die mit großer Mehrheit angenommen wurde, sei es höchst an der Zeit, dass sich auch unser Nachbarland Slowenien seiner Verantwortung bei der Wahrung und Förderung des kulturellen und sprachlichen Erbes in Europa bewusst wird, unterstreichen die beiden FPÖ-Kandidaten zur Nationalratswahl Wendelin Mölzer und Dietmar Holzfeind. "Die Achtung der Vielfalt der Kulturen und Sprachen stellt nach Art 22 der EU-Grundrechtecharta ein Grundprinzip der EU dar, das auch die Mitgliedsstaaten in ihrem Territorium zu respektieren haben. Während Kärnten die slowenische Volksgruppe im Lande sowie windische Vereine großzügig unterstützt, sieht es jenseits der Grenze für die deutsche Volksgruppe sehr schlecht aus. Dies gilt es zu ändern", hält Wendelin Mölzer in einer ersten Reaktion fest.

Sein Mitstreiter Dietmar Holzfeind wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der deutschen Volksgruppe in Slowenien beharrlich die Anerkennung als verfassungsmäßig verankerte, autochthone Minderheit verwehrt wird, obwohl dieser Umstand bei Historikern und Wissenschaftlern völlig unumstritten ist. "Erst die verfassungsmäßige Anerkennung als Volksgruppe würde der deutschen Minderheit in Slowenien die Möglichkeit geben, sich ähnlich wie die Slowenen in Kärnten zu organisieren, weitere Vereine zu gründen und in den Genuss von staatlichen Fördermitteln zu kommen, um stärker kulturell tätig zu werden und die deutsche Sprache in Slowenien langfristig als kulturelles Erbe zu erhalten", ist Dietmar Holzfeind überzeugt.

Die beiden FPÖ-Kandidaten, glauben, dass es im Jahr 2013 auch für einige rückwärtsgewandte, slowenische Politiker an der Zeit wäre, historische Ressentiments abzulegen und ein Zeichen der Versöhnung und der Völkerverständigung zu setzen. "Die Entschließung des Europäischen Parlaments mahnt daher zu Recht ein, dass vom Aussterben bedrohte Sprachen - wie das Deutsche in Slowenien - als Teil des kulturellen Erbes gelten sollen und nicht als Vehikel für politische, ethnische oder territoriale Bestrebungen betrachten werden dürfen", so Holzfeind und Mölzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at