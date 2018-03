VP-Hoch ad Deutsch: Wer Wien liebt, schützt es vor Rot-Grün!

Wien (OTS) - "Angesichts der desaströsen Performance der derzeitigen rot-grünen Stadtregierung sind die heutigen Aussagen von SPÖ-Landesparteisekretär Deutsch geradezu eine Chuzpe. Die Devise muss lauten: Wer Wien liebt, schützt es vor Rot-Grün!", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion.

"Rot-Grün steht für die höchste Arbeitslosigkeit in Österreich, für eine Rekordverschuldung und für ein stagnierendes Wirtschaftswachstum. Rot-Grün steht für die Bevormundung der Eltern, für Freunderlwirtschaft und Intransparenz. Und Rot-Grün steht vor allem für das größte verkehrspolitische Chaos in dieser Stadt und für eine Politik des Drüberfahrens. Wer Wien liebt, präsentiert Rot-Grün die Rechnung am 29. September", so Hoch abschließend.

