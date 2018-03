ÖAMTC: Frauenanteil bei Alkoholunfällen innerhalb von 12 Jahren verdoppelt

Weibliche Zurückhaltung bei Alkohol am Steuer lässt scheinbar nach

Wien (OTS) - Ob in geselliger Runde oder auf der Party - ein paar Gläschen Wein, ein Cocktail, oder Mixgetränke mit Energydrinks scheinen bei immer mehr Frauen dazuzugehören, auch wenn sie anschließend selbst mit dem Auto nach Hause fahren. Die negative Auswirkung des konsumierten Alkohols beim Lenken: überhöhte Geschwindigkeit, nachlassende Reaktionsfähigkeit, riskantes Überholen, Kurven schneiden, etc. War der Anteil bei Straßenverkehrsunfällen mit beteiligten alkoholisierten Lenkerinnen im Jahr 2000 mit 7,5 Prozent noch relativ gering, stieg er innerhalb der folgenden sieben Jahre auf stattliche 12 Prozent. Im vergangenen Jahr erreichte der Frauenanteil mit 15,5 Prozent seinen bisherigen Höchststand (Quelle: Statistik Austria). "Das entspricht einer Steigerung um nahezu 100 Prozent gegenüber dem Jahr 2000", bringt es ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger nochmals auf den Punkt.

Alkohol löst sich im weiblichen Körper schlechter auf

Bereits physiologisch betrachtet haben Frauen "schlechtere" Voraussetzungen, was den Konsum von Alkohol und die Verarbeitung dessen im Körper anbelangt. Bei gleicher Aufnahmemenge wirkt sich Alkohol bei Frauen negativer aus. Unter anderem ist die Blutalkoholkonzentration im Wesentlichen vom Anteil des Wassers im Körper abhängig. Alkohol löst sich in Wasser besser als in Fett. "Im Vergleich zum männlichen Geschlecht besitzen Frauen im Durchschnitt jedoch mehr Körperfett und weniger Wasser pro Kilogramm Körpergewicht: Während der Anteil des Wassers bei Männern ca. 70 Prozent des Gewichts ausmacht, sind es bei Frauen nur ca. 55 Prozent", weiß ÖAMTC-Expertin Seidenberger. Zudem ist die weibliche Leber kleiner und sensibler - der Alkohol wird langsamer abgebaut.

Gefühlte Leistungssteigerung versus tatsächliche Leistungsminderung

Unabhängig vom Geschlecht beeinträchtigt Alkoholkonsum die Sinnesleistungen. Daraus resultierendes Fehlverhalten geht oftmals einher mit erhöhter Risikobereitschaft. "Katastrophale Folgen kann auch die verminderte Fähigkeit zur Selbstkritik haben, denn das subjektive Gefühl gesteigerter Leistungsfähigkeit ist meist verbunden mit einer tatsächlichen Leistungseinschränkung", warnt die ÖAMTC-Expertin. Insbesondere geringe Mengen an Alkohol bewirken eine gesteigerte motorische Aktivität, zugleich werden jedoch die hemmenden und kontrollierenden Funktionen gemindert. Auch Verantwortungsgefühl und Sorgfalt lassen nach - man steigt trotz des Genusses von Alkohol ins Auto. "Um als Lenker oder Lenkerin keine 'blauen Wunder zu erleben' und sicher jegliches Alko-Planquadrat zu bestehen, verzichtet man am besten schon das erste alkoholische Getränk", so der abschließende Rat Seidenbergers.

