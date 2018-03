Wiener Linien statten U-Bahnknotenpunkte mit Defibrillatoren aus

Wien (OTS) - Heute rüsteten Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Wiener-Linien-Geschäftsführer Eduard Winter, Landtagspräsident Harry Kopietz und Dr. Mario Krammel, Präsident des Vereins PULS, die erste von sechs U-Bahnstationen mit einem Defibrillator aus. Insgesamt werden sechs Defibrillatoren an den U-Bahnknotenpunkten Stephansplatz, Karlsplatz, Schwedenplatz, Westbahnhof, Volkstheater und Praterstern an gut sichtbaren und erreichbaren Punkten in Zukunft dafür sorgen, dass im Fall eines Herzstillstands effizient und rasch geholfen werden kann.

Bei Notfällen wie einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Minute. Schon durch wenige Handgriffe können Zeugen von lebensbedrohlichen Zwischenfällen effizient Hilfe leisten und so die Überlebenswahrscheinlichkeit von durchschnittlich fünf Prozent auf bis zu über mehr als 70 Prozent erhöhen. Effizient zu helfen ist dabei einfach und wirkungsvoll: Durch kräftigen Druck in der Mitte des Brustkorbes und den raschen Einsatz eines Defibrillators noch vor Eintreffen der Rettung können Zeugen eines Herz-Kreislauf-Stillstands effizient Hilfe leisten. Automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs) - kurz "Defis" - sind dabei wichtige Hilfsmittel: sie sind einfach in der Handhabung und können durch einen kontrollierten Elektroimpuls das lebensgefährliche Kammerflimmern beenden. Der Einsatz dieser automatisierten "Laiendefis" ist völlig ungefährlich, ein schlagendes Herz kann dadurch niemals aus dem Takt gebracht werden. Der Defi leitet den Ersthelfer nach dem Einschalten durch Sprachanweisungen durch die Reanimation.

