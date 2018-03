ORF III startet "Inside Brüssel" und "60 Minuten.Politik" nach der Sommerpause

Am 12. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Fernsehen/ORF III Kultur und Information/Medien/Programm Am Donnerstag, dem 12. September 2013, um 20.15 Uhr geht für "Inside Brüssel" die Sommerpause zu Ende. Die Themen der Sendung sind: Wo steht Europa in der Syrienkrise? Und welche Folgen drohen für die EU-Außenpolitik? Weitere Themen: Erlahmt der Reformeifer in der EU, weil die Eurokrise unter Kontrolle scheint? Warum spielt Europa in den nationalen Wahlkämpfen in Deutschland und Österreich eine derart untergeordnete Rolle? Sowie: Müssen sich die Euroländer auf weitere Finanzhilfen für die Krisenstaaten Griechenland, Portugal und Irland einstellen? Unter der Leitung von ORF-Korrespondent Raimund Löw diskutieren: Evelyn Regner (SPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen), Othmar Karas (ÖVP), Andreas Mölzer (FPÖ) und Ewald Stadler (BZÖ).

Anschließend blickt "Im Brennpunkt" um 21.05 Uhr nach China. Dort rächt sich die Ein-Kind-Politik mit einer Masse von verwöhnten Einzelkindern. Um dem gegenzusteuern, wurde eine Schule gegründet, in der alte Werte und Disziplin gelehrt werden. Weiters berichtet "Im Brennpunkt" über die einzigartige Einrichtung einer "Kinder-Bank":

Straßenkinder können hier ihr Geld anlegen, um sich vor Überfällen zu schützen; Bankdirektor ist hier ein 13-Jähriger.

Um 22.30 Uhr meldet sich auch "60 Minuten.Politik" zurück aus der Sommerpause. Die erste Sendung widmet sich dem Thema "Wirtschaftsstandort Österreich". Die aktuelle Wirtschaftskrise ist noch nicht vorbei, eine neue bahnt sich bereits an, sind sich Experten sicher. Die Arbeitslosenzahlen steigen und das Wirtschaftswachstum ist gegen null. Verliert Österreich den Anschluss? Alle sind sich einig: Der Wirtschaftsstandort Österreich braucht Reformen. Steuerreform? Lohnkostensenkung? Oder Bildung und Forschung verstärken?

Darüber diskutieren Chefredakteur der Tageszeitung "Die Presse", Rainer Nowak, und Gastgeber ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs mit Abgeordneten der im Parlament vertretenen Parteien: Christoph Matznetter (SPÖ-Wirtschaftssprecher), Günter Stummvoll (ÖVP-Finanz-und-Budgetsprecher), Bernhard Themessl (FPÖ-Wirtschaftssprecher), Werner Kogler (Finanz- und Budgetsprecher Die Grünen), Rainer Widmann (BZÖ-Nationalratsabgeordneter), Robert Lugar (Wirtschaftssprecher Team Stronach).

