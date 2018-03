Bibel TV Herbstoffensive unter dem Motto: So bunt wie das Leben / Spielfilmpaket mit deutschen Erstausstrahlungen

Hamburg (ots) - In der kommenden Programmsaison zeigt Bibel TV ein Paket mit 20 internationalen Spielfilmen, zum größten Teil in deutscher Erstausstrahlung. In den Bereichen Musik, Dokumentation Informations-, Ratgeber- und Kinderprogramm hat sich der christliche Familiensender ebenfalls mit neuen Eigenproduktionen und Einkäufen verstärkt. Gleichzeitig entwickelt Bibel TV eine neue Mediathek, um den Zugriff auf seine Inhalte über alle Empfangsgeräte hinweg möglich zu machen.

Spielfilme sind mit Abstand das beliebteste Programm auf Bibel TV. Nirgendwo werden die großen ethischen Themen wie Liebe, Glück, Schuld, Versöhnung, Trauer und Tod so bewegend angesprochen wie hier. Inhaltliche Stärke, hohe Emotionalität und aufwändige Produktionstechniken zeichnen die neuen Filme aus. Unter den deutschsprachigen Erstausstrahlungen befinden sich das mehrfach ausgezeichnete Drama "Der große Traum vom Erfolg" ("The Mighty Macs"), der Historienfilm "Apostel Petrus und das letzte Abendmahl", action-betonte Produktionen wie "Jerusalem Countdown" und "Im letzten Augenblick" ("In the blink of an eye") ebenso wie gefühlvolle Spielfilme, die das Herz berühren. Darunter sind "Das vergessene Pferd" ("Saving Winston"), "Sarahs Entscheidung" ("Sarah's Choice"),"Liebe ändert alles" ("I'm in love with a church girl") und die Siedler-Saga "Liebe löst den Schmerz" ("Loves abiding joy") nach dem Roman von Bestsellerautorin Janette Oke. Das Drama "Wie auch wir vergeben - Amish Grace" beruht auf der wahren Begebenheit eines Schulmassakers und dessen Überwindung, ähnlich "October Baby" mit der Verfilmung einer fast unglaublichen Lebensgeschichte. Keine Erstausstrahlung, aber sicher ein Höhepunkt ist der US-Kinohit "Briefe an Gott" ("Letters to God"). Ebenfalls basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt der Film die Geschichte des achtjährigen Jungen Tyler, der an einem Gehirntumor erkrankt ist und in seinem kindlichen Vertrauen Briefe an Gott schreibt.

Bibel TV - so bunt wie das Leben

Neben dem Spielfilm bringt Bibel TV auch in den übrigen Genres eine Vielfalt neuer Sendungen auf den Schirm. Die verstärkte Programmbreite spiegelt sich in dem Motto der Herbstkampagne wider:

"Bibel TV - so bunt wie das Leben". Bei der Musik spannt sich der Bogen vom Winterfest der Liberty University (Virginia/USA) mit Rapper und Hip Hopper Toby Mac bis zur neuen Bibel TV Eigenproduktion "Lieder aus Taizé" mit den weltweit verbreiteten Melodien der ökumenischen Kommunität im französischen Taizé. Ein Highlight im Bereich Dokumentation wird der Vierteiler "Journey to Christmas":

Fünf Leute wollen auf einer Reise ins Heilige Land herausfinden, was hinter Weihnachten steckt, abseits vom heimischen Festrummel. Die neue Finanzberatungsreihe "40 Tage" hilft beim Wirtschaften nach biblischen Maßstäben. Die Kinder dürfen sich u.a. auf das Zeitreise-Abenteuer "CHI RHO" freuen, eine hochwertige 26-teilige Animationsserie.

Bibel TV auf allen Bildschirmen

Parallel zur Programmoffensive baut Bibel TV zügig seine Präsenz auf allen Empfangsgeräten aus. Mit der Entwicklung einer neuen Mediathek wurde begonnen. Über sie werden die Zuschauer künftig die vielfältigen Sendeinhalte auf jedem Bildschirm abrufen können, vom internetfähigen Fernsehgerät (Smart TV) über den PC, Laptop und Tablet bis zum Smartphone.

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt. 2012 verfügte Bibel TV über Einnahmen von 8,5 Mio. Euro.

